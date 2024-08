Antti Lehtisalo: ”Olen edelleen hyvinkin toiveikas”

Valtiovarainministeriön perjantaina 9.8. julkaisema budjettiesitys sisälsi jääkylmän suihkun hevosalalle. Se esitti alan rahoitusta leikattavan 14,5 miljoonalla eurolla vuodessa eli 37 prosentilla.

Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo ei usko leikkauksen päätyvän tämän suuruisena budjettiin.

”Eihän mikään ala kestä tällaista leikkausta”, hän tyrmää. ”Ja koko ajan on eri yhteyksissä korostettu, että mikään yksittäinen ala ei saa joutua leikkausten johdosta kohtuuttomaan tilanteeseen. Hevosalalla 37 prosentin leikkaus johtaisi sellaiseen.”

”Olen edelleen hyvinkin toiveikas. Annettu esitys on valtiovarainministeriön kehys, ja nyt alkavat ministeriöiden väliset neuvottelut. Lähden siitä, että maa- ja metsätalousministeriö ja sen virkamiehet pitävät huolen, että elinkeino pysyy pystyssä.”

Antti Lehtisalo näkee alan omatkin vaikuttamismahdollisuudet asiaan hyvinä.

”Meillä on ollut koko ajan neuvotteluyhteys, on tällä hetkellä ja on tästä eteenpäinkin. Neuvotteluja on käyty toukokuusta lähtien, ja ne jatkuvat tästä hetkestä eteenpäin. Pääsuunta on, kuten tähänkin asti, maa- ja metsätalousministeriö.”

”Valtiontalouden tilanne on vakava, se kuultiin alkuviikosta ja sen ymmärtää kahden miljardin sopeutuksista. Mutta hevosala on sellainen kokonaisuus ja elinkeino, että se täytyy säilyttää”, Antti Lehtisalo vetoaa.

Seuraavaksi hallitus käsittelee talousarvioehdotusta budjettiriihessä 3.–4. syyskuuta, minkä jälkeen valtiovarainministeriö viimeistelee hallituksen talousarvioesityksen. Esitys toimitetaan eduskunnalle 23. syyskuuta, ja valtion talousarvio hyväksytään eduskunnassa joulukuussa.