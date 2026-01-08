Antti Lehtisalo: ”Rahoituksen säilyttävä nykyisellä tasolla”

Vuoden vaihtuessa Suomen Hippoksen puheenjohtaja luo katsauksen menneeseen ja tulevaan vuoteen.

”Tietysti kaikille on ollut selvää, että raviurheilun ja hevostalouden osalta eletään haastavia aikoja. Siihen nähden täytyy olla tyytyväinen, että tässä taloudellisessa paineessa saatiin tehtyä niitä isoja asioita, joiden täytyy olla valmiita vuoteen 2027 ja tarkemmin sanottuna 1.7.2027 mennessä”, Antti Lehtisalo aloittaa lisenssimarkkinan aloitukseen viitaten.

”Uuden peliyhtiön valmistelu eteni hyvin. Aluejaon pohja, ratojen roolitus ja kausiajattelu ovat myös asioita, joita on ollut pakko edistää, että pystymme jatkossakin järjestämään raveja ja palvelemaan kaikkia ihmisiä lajin piirissä: ammattilaisia, puoliammattilaisia ja harrastajia.”

Isona valopilkkuna viime vuotta summatessaan Lehtisalo nostaa esille valtiovallan ilmaiseman positiivisen suhtautumisen hevostalouteen.

”Valtiovalta näkee hevosalan ja raviurheilun niin keskeisinä, että niiden asemaa halutaan edistää. Eduskunnan ja valiokuntien kannanotot hevosalan rahoitukseen liittyen kertoivat siitä.”

Valtiontalouteen jo tehdyt ja tulossa olevat leikkaukset ovat kuitenkin tosiasia, joiden edessä on osattava elää.

”Suomen, yleinen eurooppalainen ja koko maailman taloustilanne on haastava. Se vaikuttaa tavalla tai toisella jokaisen meistä elämään.”

”Hevosalan rahoituksessa lähdettiin 40 miljoonasta, ja nyt ollaan hieman yli 30 miljoonan tasolla. Vähintään sillä vuositasolla rahoituksen on pysyttävä, jotta päästään ylimenokauden yli ja saadaan oma peliyhtiö tuottamaan valtaosa alan rahoituksesta”, Lehtisalo edellyttää.

Huolenaiheista yksi nousee ylitse muiden.

”Raviratojen tilanne on haastava, se asia ei ole muuttunut. Siihen ei ole muuta ratkaisua kuin että radat itse löytävät paikallisia toimintamalleja ja ulkopuolista rahoitusta, jolla vaikeimman ajan yli päästään. Meillä Hippoksessa ei ole sellaista varakassaa, jolla ratoja voitaisiin rahoittaa. Se vuoropuhelu on käytävä ratojen ja maa- ja metsätalousministeriön kesken”, Lehtisalo sanoo.

”Tahtotila on, että saadaan raviratakenttä vietyä mahdollisimman pienin vaurioin tuleviin vuosiin. Siihen ei auta muu kuin ratojen oman toiminnan rationalisointi ja kehittäminen.”

Laadukasta kasvatusta ja valmennusta

Vuodelle 2026 askelmerkit ovat selvillä.

”Peliyhtiön rakentamisen kannalta vuosi on kriittinen, mutta sen suhteen olen levollinen. Se menee maaliin”, Antti Lehtisalo vakuuttaa.

”Samaan aikaan valmistellaan markkinointiyhtiötä ja uudistetaan alan rakennetta. Iso asia on myös kevään kehysriihi. 30 miljoonan euron taso alan rahoituksessa pitää pystyä pitämään. Onneksi siinä on eduskunnan hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan merkittävät lausunnot tukena.”

Arjessa harjoitellaan jo lisenssimarkkinaa varten.

”Tulevaisuudessa päätuoton on tultava oman peliyhtiön kautta. Ravit täytyy pystyä ajamaan aina täysipainoisina, eikä yhtään ravitapahtumaa saisi jäädä ajamatta. Tai ainakin silloin pitää olla tosi harvinainen tilanne”, Lehtisalo edellyttää.

Urheilun tilan puheenjohtaja näkee olevan haasteista huolimatta hyvä.

”Massimo Hoist on paras esimerkki siitä, että suomalainen hevonen pystyy nousemaan kansainväliselle huipulle. Se kertoo, että meillä tehdään laadukasta kasvatusta ja valmennusta, mutta se vaatii kuitenkin laajan verkoston ja palkintotason pitämisen vähintään nykyisellä tasolla”, Lehtisalo edellyttää.