Antti Lehtisalo varsinaiselle kokoukselle: ”Ensi vuonna lähtöjen pitää olla lähes täydet”

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoi omassa puheenvuorossaan, millaisia selvityksiä Suomen Hippos on tehnyt hevospelien roolista tulevassa lisenssimarkkinassa.

”Se viesti mikä meille on tullut on, että hevosalalla itsellään on pitkälti avaimet käsissään siitä, mikä järjestelmä me nähdään parhaaksi hevosalan kannalta. Siksi tämä (selvitys)työ on äärimmäisen tärkeää”, Mäenpää painotti.

Viestintä- ja markkinointijohtaja Saara Iivari käsitteli hevosalan vastuullisuutta. Hän edellytti epäkohtiin puututtavan alan sisältä – ei siksi, että joku sitä ulkopuolelta vaatii.

”Jos multa kysytään, kaikista isoin asia mikä me ollaan tehty on ajotapasääntöjen muuttaminen, ja se tehtiin koska itse haluttiin – valmentajat ja ohjastajat halusivat. Vastuullisuus ei ole mitään sanahelinää vaan konkreettisia tekoja, joissa ei lue vastuullisuus. Mikä on se asia, minkä hevosala voisi seuraavaksi tehdä, joka olisi yhtä merkittävä kuin ajotapasääntöjen muuttaminen?” Saara Iivari kysyi esityksensä päätteeksi.