Antti Ojanperälle kovaluokkainen vahvistus – ”Se on ollut sellainen huonon tuurin Huugo”

Whogonow’n, 7, statistiikka kertoo hevosesta kaiken: 61 starttia, 18 voittoa ja vain 4 muuta totosijaa. Hienojen voittojen vastapainoksi on tullut usein totaalisia epäonnistumisia, harvemmin niukkoja tappioita. Nyt hevosen kanssa jatkaa Team Ojanperä.

”Minä olen tällainen amatööri, oli hyvä saada hevonen ammattilaiselle. Antti on erinomainen valmentaja ja saa siihen varmasti napsun lisää”, Mikko Koivu perustelee.

”Siinä on vielä paljon potentiaalia sisällä. Se on ollut sellainen huonon tuurin Huugo, mutta kulunut se ei ole. Se on fressi hevonen, ja nyt kaikki on oikein hyvällä mallilla.”

Viime kausi ei sujunut täysin toivotulla tavalla.

”Talvella isoliikkeinen hevonen vaivaantui kovaksi jäädytetyillä radoilla, ja keväällä se rupesi vahtaamaan tammoja. Antissa on sekin hyvä puoli, että siellä ei ole lainkaan tammoja”, Koivu mainitsee.

Hän itse jatkaa hevosharrastustaan Whogonow’n 3-vuotiaaksi kääntyneen siskon Blameitfortherumin (Tag The Devil) kanssa.

”Hieno, selväliikkeinen varsa. Loput näkee sitten, kun aletaan ajaa kilpaa.”