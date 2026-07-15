Antti Ojanperä ravivalmentaja
Team Ojanperän tallissa on iso katras suomenhevosten eliittiä.Kuva: Anu Leppänen
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Antti Ojanperä kertoo V.G. Voiton kuulumiset: "Jatkuvasti rennompi"

Pihtiputaalle muuttanut hallitseva ravikuningas on tutustunut uuteen ympäristöön.
Julkaistu
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kuninkuusravit
Antti Ojanperä
v.g. voitto
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