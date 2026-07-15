Antti Ojanperä kertoo V.G. Voiton kuulumiset: "Jatkuvasti rennompi"

Hevosurheilu kertoi viikonloppuna kaksinkertaisen ravikuninkaan V.G. Voiton siirtyneen perjantaina Seppo Suuroselta Antti Ojanperän valmennukseen..”Ihan hyvin V.G. Voitto on meille kotiutunut. Se on käyttäytynyt hyvin ja mielestäni on jatkuvasti rennompi”, Ojanperä kertoo maanantaina..V.G. Voiton on usein kerrottu olevan kovin vilkas ori. Erikoisjärjestelyjä sille ei kuitenkaan Ojanperän tallilla tarvinnut tehdä – päinvastoin..”Halusimme sen pääsevän mahdollisimman nopeasti mukaan jengiin. Hyvin avoimen paikan ori tallista sai, mutta tietysti mahdollisimman rauhalliset vierustoverit mietimme sille tarkkaan”, Ojanperä toteaa..Ojanperä sanoo V.G. Voiton olleen Pihtiputaalla vasta pienessä liikkeessä. Tälle viikolla ajoittuva klinikkakäynti määrittää jatkoa treenien ja kilpailemisen osalta. Kuninkuuskisaan osallistumiseen Ojanperä ei siis ota vielä kantaa..”Varmasti klinikkakäynti tuo jotain selvyyttä jatkoon, mutta eniten suunnitelmia määrittää miltä hevonen käteeni tuntuu, kun sillä ajetaan reippaammin. Vaikka se todettaisiin klinikalla täysin terveeksi, mutta ei tunnu mieluisalta, ei me silloin lähdetä kilpailemaan”, Ojanperä kokee..V.G. Voittoa on koko sen uran ajan valmentanut Seppo Suuronen ja valtaosan yli 700 000 euroa ansainneen oriin starteista on ajanut Ari Moilanen. Ojanperä kertoo, ettei hän ole vielä miettinyt tai keskustellut hevosen omistajien kanssa, kuka V.G. Voittoa jatkossa ohjastaa..Suuronen kommentoi viikonloppuna MT Hevosille, että V.G. Voitto haettiin Juvalta ilman ennakkoilmoitusta ja tarkoituksella, kun hän ei ollut paikalla. Ojanperä kiistää asian..”Perjantai oli meille ainut päivä, kun pystyimme hakemaan hevosen. Keskiviikkona tuli tieto, että V.G. Voitto olisi tulossa valmennukseen. Torstaina, lauantaina ja sunnuntaina meillä oli hevosia raveissa, joten vaihtoehtoja ei ollut”, Ojanperä kertoo..Ojanperä sanoo soittaneensa Suuroselle perjantaina, kun teki lähtöä Pihtiputaalta Juvalle..”Seppo sanoi järjestävänsä henkilön tallille luovuttamaan hevosen meille. Harmittelimme Jutan (Ihalainen) kanssa, ettei Seppo ollut paikalla. Mielestäni minun ja Sepon välit ovat ihan kunnossa, vaikka V.G. Voitto siirtyi meille.”.Ojanperällä oli jo ennestään tallissa liuta ykköstason suomenhevosia: Pro, Evartti, Stallone, Alarik Huikea ja Vänrikki. Nyt joukkue vahvistui entisestään..”Totta kai olen tilanteeseen itseni kannalta tyytyväinen, mutta eihän tämä lajille mitenkään rikkaus ole. Olen aina nauttinut tilanteesta, kun kilpakumppaneina on ollut esimerkiksi Parvelan Retu ja V.G. Voitto. Se on tuonut kilpailemiseen hauskaa vastakkainasettelua”, Ojanperä sanoo..Nyt samanlaista vastakkainasettelua on haastavampi luoda, mutta….”Nykytilanne on väliaikainen. Caru ja muut nuoret tähdet tuovat varmasti lähtöihin tulevaisuudessa uutta vastakkainasettelua”, Ojanperä näkee..Yllätysuutinen: V.G. Voitto siirtyi Antti Ojanperän valmennukseen – "Lähdetään ihan rauhassa tekemään töitä hevosen kanssa".V.G. Voiton omistaja kuninkaan valmentajanvaihdoksesta: ”Kaikki lähti siitä, että..."