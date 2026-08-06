Santtu Raitala aloitti Vieremän ravi-illan kahdella tyylipuhtaalla voiton.
Deckard on kilpaillut viisi kertaa ja jokainen startti on päättynyt voittoon.Kuva: Juhani Hynynen
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Antti Ojanperä vähentää hevosmääräänsä suunnitellusti – lähtijöiden listalla muun muassa tappioton Deckard

Kolme hevosta on poistunut Antti Ojanperän valmennuslistalta.
Julkaistu
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Antti Ojanperä
Deckard
Fat Rabbit
Inaki Zet
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Hevosurheilu
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