Antti Ojanperä vähentää hevosmääräänsä suunnitellusti – lähtijöiden listalla muun muassa tappioton Deckard

Kuninkuuskilvassa historiallisen kolmoisvoiton saavuttanut Antti Ojanperä kertoi jo viime viikonloppuna aikovansa hieman vähentää valmennettaviensa määrää. Nyt suunnitelmaa on ryhdytty toteuttamaan, kun pihtiputaalaisen valmennuslistalta on poistunut kolme hevosta. Lähtijöiden listalla ovat kaikki uransa viisi kilpailua voittanut Deckard, urallaan 102 312 euroa tienannut Fat Rabbit ja toistaiseksi vain kerran Suomessa kilpaillut Inaki Zet.”Fat Rabbit menee Orimattilaan yhdelle kimppalaisista. Deckard menee Arto Komulaiselle, mutta se ruunataan ensin. Sen polvi, missä oli ongelmia, ei alkanut vielä pelittämään. Nyt sille annetaan aikaa, ja sen kanssa voivat sitten kokeilla pienemmissä ympyröissä. Inaki Zet menee Jouko Kankaalle Pohjois-Suomeen”, Ojanperä selvittää.Vielä yksikään hevonen ei ole matkannut seuraavaan osoitteeseen.Ojanperä kertoo pyrkivänsä siihen, että valmennettavia olisi jatkossa noin 25. Kolmen lähtijän myötä valmennettavien määrä on jo lähellä tuota lukemaa.”Yritetään yksinkertaisesti vain vähän vähentää hevosia. Tämä on osa suunnitelmaa, ei siinä mitään ihmeellistä. Muutama hevonen lähtee vielä Ranskaan parin viikon päästä.”Team Ojanperä teki viime talvena ensimmäisen todellisen iskun Ranskaan. Tulevan talven osalta suunnitelmat ovat vielä auki, mutta sen Ojanperä vahvistaa, että aikeissa on suunnata tulevanakin talvena raviurheilun suurmaahan.