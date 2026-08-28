Antti Ojanperä ylittää pian miljoonan kausiansiot – ”On lukemia tullut ajoittain vähän seurattua"

Antti Ojanperä johtaa voittosummalla mitattuna valtakunnan valmentajaliigaa mykistävällä erolla, kun tallin hevoset ovat juosseet kuluneen vuoden aikana palkintorahoja jo reilut 985 000 euroa. Lauantaina Killerillä Ojanperällä on mahdollisuus ylittää ensimmäistä kertaa urallaan miljoonan euron rajapyykki yhden kauden aikana sisäänajetussa rahassa.”On lukemia tullut ajoittain vähän seurattua. Etenkin nyt, kun viime aikoina siitä on joku minulle välillä maininnut. Hieno rajapyykki se on, mutta samalla osaltaan vain numeroita. On tässä jouduttu tietysti jotain myös tekemään tuon eteen. Ei se miljoona helpolla tule”, Ojanperä sanoo.Kauden suurimpia onnistumisia Ojanperän tallille ovat olleet Kuninkuusravien ja Nordic Kingin kolmoisvoitot sekä Pron täysosuma Elitkampenissa. Alkuvuodesta Ojanperän valmennettavia kisasi Pariisin Talvimeetingissä, josta tuloksena oli muun muassa arvokkaita kakkossijoja.Voittosummalla katsottuna ero toisena olevaan Harri Koivuseen on reilut 615 000 euroa. Voittotilastossa Ojanperä on Koivusta jäljessä yhdeksän voiton verran, kun pihtiputaalaistalli on saavuttanut ykkössijoja 64..Lauantaina Killeriltä on lupa odottaa lisää menestystä, kun tallista kilpailee kuusi hevosta. Näistä katseet erityisesti kohdistuvat uransa päätöskautta juoksevaan Evarttiin ja kuninkuuskisassa kakkoseksi sijoittuneeseen Vänrikkiin.”Kaikki kunnossa, ja viimeistelyt menivät hyvin oikeastaan kaikilla lauantain starttihevosilla”, Ojanperä vakuuttaa.5-vuotiaiden suomenhevosten Derbyyn Ojanperältä osallistuu kaksi hevosta, kun Suvin Aarre ja Tanno selvittivät tiensä kauden pääkisaan karsintakolmosina. Finaalissa ne lukeutuvat yllättäjiin.”Voittoon on seitinohut sauma. Paljon pitää lähdössä asioita onnistua, että Derbystä voitto tulisi”, Ojanperä kokee.Tallin lämminveritähtiin lukeutuva Combat Fighter sijoittui viime lauantaina ajetussa Kymi Grand Prix’ssa kolmanneksi. Sen jatkosuunnitelmat hahmottuvat pikkuhiljaa.”Suurmestaruus luultavasti ajetaan. Ehkä ne karsinnat ovat seuraava lähtö, mutta sen pidemmälle emme ole suunnitelmia tehneet. Hyvältä hevonen joka tapauksessa tuntuu, kun kävin sen vielä nyt perjantaina ajamassa”, Ojanperä kertoo.