Antti Ojanperä on valtakunnan ykkösvalmentaja.
Antti Ojanperä on valtakunnan ykkösvalmentaja.Maisa Hyttinen
Uutiset

Antti Ojanperä ylittää pian miljoonan kausiansiot – ”On lukemia tullut ajoittain vähän seurattua"

Tallin voittosummassa miljoona voi täyttyä jo lauantaina Killerillä.
Julkaistu
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Antti Ojanperä
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