Tanno kilpailee keskiviikkona Vermossa viimeistä kertaa Antti Ojanperän treenistä. Kuvassa hevonen valmistautuu Santtu Raitalan ohjastamana Derby-karsintaan.
Tanno kilpailee keskiviikkona Vermossa viimeistä kertaa Antti Ojanperän treenistä. Kuvassa hevonen valmistautuu Santtu Raitalan ohjastamana Derby-karsintaan.Kuva: Maisa Hyttinen
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Antti Ojanperällä kaksi hevosta Tawaststjernan muistoajossa – "Eiköhän ne lyhyenkin matkan mukavasti mene"

Antti Ojanperä kertoo myös syyn Tannon ohjastajanvaihdokseen.
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Antti Ojanperä
Tawaststjernan muistoajo
Vincent Vici
Tanno
Suvin Aarre
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