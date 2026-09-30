Antti Ojanperällä kaksi hevosta Tawaststjernan muistoajossa – "Eiköhän ne lyhyenkin matkan mukavasti mene"

Viisivuotiaiden suomenhevosten perinteikäs Tawaststjernan muistoajo ravataan keskiviikkona Vermossa 8000 euron ensipalkinnolla jo ravien toisena lähtönä. Vain kuusi hevosta mukaansa keränneessä 1620 metrin ryhmäajossa kaksi osallistujaa tulee Antti Ojanperän tallista: Tanno ja Suvin Aarre.Näistä Ojanperä itse kohoaa Derbyssä kolmanneksi sijoittuneen Suvin Aarteen rattaille, joka starttaa matkaan radalta kaksi.”Suvin Aarre oli hyvä Derbyssä. Tasonnosto finaaliin oli tosi positiivinen, mutta hevonen kyllä tuntuikin ennen loppukilpailua hyvälle. Heti lauantaina se jatkaa kilpailemista Kaustisella, ja ajattelen sen olevan silloin parempi. En tiedä, onko hevonen Vermossa ihan terävimmillään”, Ojanperä kertoo.Ykkösradalta liikkeelle avaa Tanno, joka saa kyytiinsä Henri Bollströmin. Alun perin hevonen oli ilmoitettu Hannu Torviselle.”Omistajien toiveesta vaihdoimme kuskia. Ei sen ihmeellisempää. Tanno on ollut ihan asiallinen treenissä. Hiukan hevonen oli Derbyn jälkeen nuupallaan, mutta on nyt taas tuntunut jatkuvasti paremmalta”, Ojanperä sanoo.Startti on samalla Tannolle viimeinen Ojanperän valmennuksesta."Asiasta sovittiin jo Derbyn aikoihin", Ojanperä taustoittaa.Etukäteen tallin kaksikon asettamisen paremmuusjärjestykseen Ojanperä kokee vaikeaksi.”Niistä ei kumpikaan ole mitään varsinaisia mailereita, mutta eiköhän ne lyhyenkin matkan mukavasti mene.”Vermossa Ojanperän tallista kilpailee myös Toto75-kierroksen avauskohteessa juokseva Vincent Vici. Se avaa 3120 metrin tasoitusajossa matkaan 20 metrin takamatkan kolmosradalta.”Vincent Vici oli hyvä viimeksi, ja uskon sen tekevän Vermossa hyvän startin. Mielestäni hevonen on aika hyvällä mallilla, eikä kolmen kierroksen matkasta ainakaan haittaa ole. Kyseessä on vahva hevonen”, Ojanperä kehaisee.Ensimmäisenä Tannon siirtymisestä Tawaststjernan muistoajon jälkeen uudelle valmentajalle uutisoi MT Hevoset.