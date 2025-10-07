Antti Ojanperälle 100 voittoa täyteen tälläkin kaudella – "Hevoset määrittävät miltä loppukausi tulee näyttämään"

Antti Ojanperä saavutti Suomessa tällä kaudella ensimmäisenä valmentajana 100 voiton rajapyykin, kun Taivartti oli maanantaina Seinäjoella paras keulapaikalta tallin luotto-ohjastaja Santtu Raitalan kipparoimana.Ojanperä pitää saavutusta tasalukuun yltämisestä mukavana, mutta sanoo, että ei asiaa arjen keskellä sen enempää tule mietittyä.”Viime vuonna oli paljon jännempää, kun vielä ihan vuoden lopulla tavoittelimme sadan voiton rajaa. Nyt siihen pääseminen kävi ilmi jo paljon aiemmin. Mahtava asia tuo tietysti on ja kyllä asioiden on pitänyt onnistua, vaikka tuntuu, ettemme viime aikoina ole oikein pärjänneetkään”, Ojanperä muotoilee.1000 voiton rajapyykkiin Ojanperällä on valmentajana matkaa enää alle 50 voiton verran. Tallin hevoset ovat kapasiteetiltaan Suomen ehdotonta eliittiä ja pelkästään hänen valmentamillaan ykköstason lämminverisillä saisi kokoon hyvinkin laadukkaan lähdön.”Hevoset määrittävät, miltä loppukausi tulee näyttämään. Tallissa oli tautia, mikä hillitsi ajatuksia kilpailemisen suhteen. Nyt hevoset kuitenkin taas vaikuttavat pirteiltä”, Ojanperä sanoo.Tiistaina Oulussa ajettavissa Toto5-raveissa pihtiputaalaistallista lähtöviivalle asettuu neljä hevosta. Näistä Goodwin Zet, Dozen Of Oysters sekä Yolo Savoy kilpailevat lämminveristen avoimessa 2120 metrin ryhmäajossa.”Ihan hyvillä ajatuksilla olen. Goodwin Zetin pitäisi olla jo aika hyvä. Meillä oli tosi moni hevonen kipeänä, mutta sille ei tullut mitään isompaa. Pari viikkoa annoimme hevosen olla helpommalla, mutta ajamatta se ei ollut”, Ojanperä kertoo lähtönsä suuresta suosikista.Goodwin Zetillä on edessä kahden startin viikko, kun Oulun lisäksi hevonen kilpailee lauantaina Kouvolan hopeadivisioonafinaalissa.”Saadaan paikat kunnolla auki, vaikka ei hevonen ole mitenkään tukkoiselta tuntunut. Dozen Of Oysters ja Yolo Savoy ovat tuntuneet kumpikin sopivan teräviltä”, valmentaja kuvailee.3–4-vuotiaiden lämminveristen Ponsse Cup -karsinnat starttaavat tiistaina Oulusta. Siellä Ojanperän tallista paikkaa lauantaina 13. joulukuuta ajettavaan finaaliin selvänä suosikkina tavoittelee Wish Will Win.”Kaikki pitäisi silläkin olla kunnossa”, Antti Ojanperä toteaa.