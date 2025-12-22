Antti Ojanperän hevoset pääsivät maanantaina pois karanteenista – "Starttaamista katsotaan seuraavan kerran joskus tammikuussa"

Hevosurheilu uutisoi viime viikolla Ranskassa Grosboisin valmennuskeskuksessa olevien Antti Ojanperän valmennettavien joutuneen karanteeniin yhteen tallin hevosista iskeneen influenssavirustartunnan vuoksi. Tartunnasta seurannut karanteeni päättyi nyt maanantaina.”Hevoset ovat iloisia ja on me niitä liikuteltu ihan päivittäin. Starttaamista katsotaan seuraavan kerran sitten joskus tammikuussa”, Ojanperä ilmoittaa.Puoliso Jutta Ihalainen on ollut hevosten kanssa Ranskassa marraskuun alusta alkaen. Ojanperä suuntasi itse Pariisiin taas lauantaiaamuna perheen lasten kanssa. Joulun perhe viettää Ranskassa.”Sunnuntaina käytiin ostoksilla ja maanantaina käymme Pariisin keskustassa. Hevosia hoidetaan tietysti päivittäin, mutta on meillä jouluksi suunnitteilla kaikkea muutakin pientä puuhastelua”, hän sanoo..Influenssa iski Antti Ojanperän talliin Grosboisissa – "Malttia vain, niin hyvä tästä vielä tulee"