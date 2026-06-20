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Antti Ojanperän talli Pron johdolla Nordic Kingin kolmoisvoittoon
Evartti kiri 18-lopetuksessa hienosti kakkoseksi, Stallone oli mainio kolmas. Suosikki V.G. Voitto sortui laukkaan lähtökiihdytyksessä.
Keulaan avasi auton takaa Evartti, Pro kiersi kolmatta rataa kunnes pääsi puolikkaan jälkeen keulaan. 18-lopetuksessa Evartti kiri aivan rinnalle, muttei päässyt ohi.
Käyttöauton Maililla Antti Ojanperän talliin tuli kaksoisvoitto Combat Fighterin ja Holcombe Zetin toimesta. Lisää aiheesta hetken kuluttua.