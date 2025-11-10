Main Stage, Santtu Raitala
Main Stagen osalta matka Grosboisiin sujui ohdakkeisesti hevosen sairastuttua.Kuva: Anu Leppänen
Antti Ojanperän valmennettavat pääsivät maanantaina perille Grosboisiin − "Main Stage tuli kipeäksi"

Ojanperän tallin hevosia saatetaan nähdä Ranskassa startissa jo tällä viikolla.
