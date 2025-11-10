Antti Ojanperän valmennettavat pääsivät maanantaina perille Grosboisiin − "Main Stage tuli kipeäksi"

Perjantaina uutisoitiin Antti Ojanperän avaavan talli ainakin talvimeetingin ajaksi Ranskaan Grosboisin valmennuskeskukseen. Ensimmäisessä vaiheessa Pihtiputaalta kohti Grosboisia lähti perjantaina seitsemän hevosta. Maanantaina hevoset olivat perillä Ranskassa.”Matka sujui kohtalaisesti. Main Stage tuli harmittavasti kipeäksi, se on ainut negatiivinen asia. Jouduimme antamaan sille lääkekuurin, joten hevonen ei pääse kilpailemaan lähiviikkoina. Tähystämme muut hevoset vielä varmuuden vuoksi loppuviikosta”, Ojanperä kertoo.Tallin hevosista Combat Fighterin ja Goodwin Zetin olisi tarkoitus kilpailla sunnuntaina Vincennessissä, mikäli asiat sujuvat suunnitellusti.”Ne voisivat päästä sinne mukaan. Jos näin käy, on Santun (Raitala) tarkoitus tulla ajamaan.”Ensimmäinen päivä valmentaja Grosboisin valmennuskeskuksessa on Team Ojanperällä sujunut hevosia hoitaessa, tavaroita purkaessa ja uusia paikkoja ihastellessa.”Valmennuspaikat ovat mahtavassa kunnossa. Olen täällä nyt itsekin paikalla kokonaan ainakin tämän ensimmäisen viikon”, Ojanperä suunnittelee..Antti Ojanperän tallin Ranskan valloitus alkaa: Main Stage, Combat Fighter, Dozen Of Oysters, Goodwin Zet…