Antti Ojanperän valmennettavat palaavat Ranskasta Suomeen

Marraskuun alussa Antti Ojanperä lähetti treenattaviaan Ranskaan hänen avattuaan Grosbois’n valmennuskeskukseen talvimeetingin ajaksi filiaalin. Nyt keskiviikkona hevoset palaavat reissultaan takaisin Pihtiputaalle.”Ranskan-reissusta jäi ihan hyviä ajatuksia. Ratkaisun sinne lähtemisestä koen oikeaksi”, Ojanperä toteaa.Talvimeetingin aikana Ojanperän valmennettavat kisasivat synnyinmaittensa takia pääosin Vincennesissä. Kilpaa hevoset juoksivat 27 starttia totosijoin 0–2–4. Palkintorahoja hevoset keräsivät 94 690 euroa.”Hevosia päästiin Ranskassa pääosin treenaamaan hyvin. Main Stagella sairastelut tietysti vaikuttivat, mutta hevonen on mielestäni nousukunnossa. Combat Fighter on saanut nyt hyvät lähdöt alle. Goodwin Zetin viimeiset lähdöt menivät huonosti, joten annettiin hevosen jo Ranskassa huilata viimeisen startin jälkeen. Toivottavasti kotimatka hevosilla menee hyvin”, Ojanperä sanoo.Petri ja Heli Tarrimaan omistama huipputamma Lightning Stride juoksi talven aikana Ranskassa kilpaa Ojanperän valmennuksesta. Nyt hevonen on ilmoitettu sunnuntaiksi Gagnes-Sur-Meriin, mutta lähdön ajaminen on vielä harkinnassa.”Hevonen on vielä Ranskassa ja omistajat päättävät sen jatkosta”, Ojanperä tuumaa.Pihtiputaalaistallin hevosia on tarkoitus lähettää Pariisiin myös ensi talveksi.”Mielikuva on, mitä teemme tuolloin eri tavalla. Valmistautumisestakin tulee hieman erilainen”, Ojanperä suunnittelee.