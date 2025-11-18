Kenzo Benois, Santtu Raitala
Ranskassa syntynyt Kenzo Benois kilpailee torstaina Graignesin raveissa.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Antti Ojanperän valmennettavia startissa Ranskassa seuraavan kerran torstaina – "Täytynee käydä kerran tai kaksi vähän kauempana"

Antti Ojanperä lähettää torstaina valmennettaviaan Vincennesin sekä Graignesin raveihin.
Julkaistu
Dozen Of Oysters
Kenzo Benois
Antti Ojanperä

