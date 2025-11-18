Antti Ojanperän valmennettavia startissa Ranskassa seuraavan kerran torstaina – "Täytynee käydä kerran tai kaksi vähän kauempana"

Antti Ojanperän valmennettavien Ranskan turnee alkoi kilpailujen osalta viime sunnuntaina Vincennesin ravipyhätöstä. Tuloskin oli positiivinen, sillä Combat Fighter saavutti lähes 10 000 euron arvoisen kolmossijan ajalla 10,6a/2100 metriä. Vastaavasti Goodwin Zet oli hurjavauhtisessa montélähdössä yhdeksäs.Seuraavan kerran Ojanperän valmennettavia nähdään Ranskassa viivalla torstaina, kun Dozen Of Oysters kilpailee Vincennesissä. Vastaavasti Kenzo Benois starttaa samana päivänä Graignesin raveissa.”Katsotaan mitä tapahtuu. Molemmilla hevosista on asialliset treenit takana, mutta jokaisen hevosen kohdalla on tietysti pieniä kysymysmerkkejä, kun vasta aloitellaan uudessa maassa kilpailemista. Tunne minulla on, että molempien pitäisi olla hyviä, mutta lähdöt ovat täällä aika kovia”, Ojanperä kertoo.Grosboisin harjoituskeskuksessa hevosten kanssa olevalle Team Ojanperälle päärata Vincennes on vain kivenheiton päässä. Vastaavasti Graignesiin matkaa tulee noin 350 kilometriä suuntaansa.”Vähän kaukana rata on, mutta käydään kokeilemassa. Kenzo Benoisilla kun olisi kymmenen tuhatta isompi voittosumma, lähtöjä olisi hiukan lähempänä. Nyt täytynee käydä kerran tai kaksi vähän kauempana”, Ojanperä toteaa.