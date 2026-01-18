Antti Ojanperästä Vuoden valmentaja – "Palkinto on varmasti iso asia koko tiimille"

Pihtiputaalla vaikuttava Antti Ojanperä, 45, palkittiin lauantaina Tampereella järjestetyssä Ravigaalassa Vuoden valmentajana. Edellisen kerran Ojanperä on pokannut tittelin vuosien 2018 ja 2024 ansioistaan.Viime kaudelta Ojanperä voitti valmentajien raha- ja voittotilaston selvällä erolla seuraaviin. Kauden isoimpia onnistumisia olivat muun muassa Stallonen Elitkampen-kakkonen, Main Stagen Suur-Hollola-ajon kakkossija ja Pron kakkossija Oulun kuninkuuskisan kokonaiskilpailussa.”Numerot olivat viime kaudelta kovat, vaikka aika monta kertaa olimme isoissa lähdöissä toisia. Pärjättiin silti isolla rintamalla ja saimme paljon menestystä”, Ojanperä kertoi.Ojanperän valmennuslistalla on nyt 29 hevosta. Syksyllä uutisoitiin hänen siirtäneen viisi valmennettavaansa kilpailemaan talven ajaksi Ranskaan.Juhlahulinassa Ojanperä muistuttikin, ettei hän tee työtä hevosten kanssa yksin, vaan ympärille tarvitaan yhteen puhaltava tiimi.”Meillä on tosi hyvä porukka, ja tämä palkinto on varmasti iso asia koko tiimille”, Ojanperä sanoi.Pihtiputaalaiset kahmivat Ravigaalasta paljon muitakin palkintoja, sillä Ojanperän tallin luottokuski Santtu Raitala palkittiin Vuoden ohjastajana. Ojanperän tallilla työskentelevä Anniina Pekonen pokkasi puolestaan Vuoden hevosenhoitajan tittelin.Vuoden voitokkaimpana hevosena palkittu Goodwin Zet puolestaan valmentautuu Ojanperän tallissa. Pihtiputaalaishevosista tunnustusta sai myös ravikuningatar Jockas Rita, joka palkittiin Vuoden vanhempana suomenhevostammana, ja yleisö äänesti sen myös Vuoden hevoseksi..Jockas Ritasta Vuoden hevonen – katso lista kaikista palkituista