Antti Perttunen tyytyväinen Kymi GP -viikonloppuun, mutta parannettavaakin jäi – "Tuloksellisesti tapahtuma vaikuttaa onnistuneelta"

Viime viikonloppuna järjestetyn kaksipäiväisen Kymi Grand Prix’n yleisömäärä oli yhteensä noin 2800, joista lauantaina paikalla oli noin 2500 henkilöä. Lauantaina kilpailujen jälkeen raviradalla esiintyi Dingo.”Ihan hyvä viikonloppu järjestäjän näkökulmasta. Sää suosi, ravit olivat hyvät ja iltajuhlaan jäi mukavasti porukkaa. Tuloksellisestikin tapahtuma vaikuttaa onnistuneelta”, Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Antti Perttunen toteaa.Päälähtöön osallistuvien hevosten saamisen Perttunen koki erityisesti ulkomaalaisvieraiden osalta aiempaa vaikeammaksi. Tänä vuonna Kymi GP järjestettiin elokuussa tavanomaisen kesäkuun sijaan.”Etenkin viikkoa aiemmin ajettu Åby Stora Pris hankaloitti meidän osalta hevosten kutsumista. Ainakin alustavasti Kymi GP on laitettu ensi vuoden ravikalenterissa tutulle paikalle, eli kesäkuuhun kolme viikkoa Elitloppetin jälkeen”, Perttunen sanoo.Kymi GP -lauantai koki oheislähtöjen puolesta nyt elokuussa järjestettynä hevospulaa, kun erityisesti ikäluokkalähdöt eivät herättäneet valmentajissa yhtä suurta kiinnostusta kuin aiemmin. Myös kylmäveristen avoin lähtö oli osallistujamäärältään vähäverinen.Hevosurheilulle kantautui palautetta, että lauantaina ravintolakatsomoon lipun ostaneet olivat joutuneet pettymään tarjoilujen osalta.”Ravintolalipun ostaneiden puolesta pahoittelut. Pitopalvelu ei suoriutunut odotuksiemme mukaisesti ja tästä varmasti palaveeramme pitopalvelun hoitaneen yrityksen kanssa. Ruoka ei loppunut, mutta viive sen toimituksessa tarjoilupöytään oli liian pitkä”, Perttunen selvittää..Kymi GP -etkot alkavat perjantaina jo kello 17 – lauantaina esiintyy Dingo