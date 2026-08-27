Kymi GP 2025 lähtölista ja Antti Perttunen
Antti Perttunen on toiminut Kouvolan raviradan johdossa vuodesta 2024 alkaen.Arkistokuva: Anu Leppänen
Uutiset

Antti Perttunen tyytyväinen Kymi GP -viikonloppuun, mutta parannettavaakin jäi – "Tuloksellisesti tapahtuma vaikuttaa onnistuneelta"

Ensi vuonna Kymi GP palaa ravikalenterissa tutumpaan ajankohtaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Kymi Grand Prix
Antti Perttunen
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi