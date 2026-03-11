Antti Teivaiselle vihdoin positiivisia uutisia

Ohjastaja Antti Teivaisen raju alastulo toisen valjakon kanssa sattuneen kolarin jälkeen johti lonkan sirpalemurtumaan. Toipuminen ei ole sujunut ongelmitta.”Tuli esimerkiksi ydinnaulan katkeaminen, mikä keskeytti luutumisen ja joutui aloittamaan alusta”, Teivainen kertoo.Viime viikon tiistaina Teivainen sai vihdoin positiivisia uutisia.”Lonkkaa ja jalkaa on kuvattu kolmen kuukauden välein. Nyt sain ensimmäistä kertaa positiivisia uutisia. Luutuminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Ollaan jo voiton puolella. Yksi tarkastus on vielä toukokuussa. Silloin katsotaan, että kaikki on ok. Nyt sain hoitavalta lääkäriltä luvan alkaa lisäämään asteittain rasitusta. Ilman keppejä olen kävellyt jo 3–4 kuukautta”, Teivainen kertoo. ”Vamma oli niin laaja, että on pieni mahdollisuus, ettei lonkasta tule ihan priima. Sen aika näyttää, kun rupeaa ajamaan kilpaa.”Toipumisjakso on ollut lauantaina 14.3. 66 vuotta täyttävälle nurmijärveläiselle raskas.”On tottunut menemään joka päivä. Sitten tuli tällainen äkkipysähdys. Ei sille kuitenkaan voi mitään. Olen yrittänyt pysyä virkeällä mielellä. Olen könkännyt sen mitä pystyn, katsonut olympialaisia ja tällaista pientä olen yrittänyt keksiä.”