Way To Go käynnisti Antti Teivaisen vierailut voittajaseremonioihin. Kuva: Pekka Salonen

Uutiset Antti Teivaisen loistoilta Vermossa tiesi tilipäivää taitaville totopelaajille Antti Teivainen ajoi keskiviikkona Vermossa kolme perättäistä 65-voittoa. Veikkauksen vastikään lanseeraaman Hattutemppujackpotin myötä 65-pelissä täysosumaan yltäneiden voitto-osuus tuplattiin!