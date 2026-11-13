Antti Teivaisen rikossyyte peruttiin – ”Mikään tärkeä yksityinen tai yleinenkään etu ei vaadi syytteen käsittelyn jatkamista”

Maaliskuussa 2025 uutisoitiin, että raviohjastajaa epäillään useasta kilpailutilanteessa tapahtuneesta eläinsuojelurikoksesta. Saman vuoden toukokuussa STT julkisti, että kyseessä oli Antti Teivainen. Epäilty rikos oli tapahtunut raveissa Espoossa helmi–toukokuussa 2023.

Tänä vuonna asiasta nostettiin syyte. Nyt haastehakemus eli syyttäjän kaikki vaatimukset asiassa on kuitenkin peruttu.

”Teivaisen puolesta syyttäjälle on toimitettu lääkärinlausuntoja, joissa hänellä on todettu olevan vakava vamma, jonka parantuminen ei ole edennyt toivotusti ja joka estää hänen työskentelynsä raviohjastajan ammatissa. Kyseinen vamma on tullut Teivaiselle hänen harjoitettuaan ammattiaan 16.4.2025 ravikilpailuissa (syyte oli nostettu 11.4.2026). Syytteen teonkuvaus ajalta 8.2.-3.5.2023 liittyy nimenomaan raviohjastajana kilpailuissa toimimiseen. Lääkärinlausuntojen perusteella peruutan Teivaista vastaan nostamani syytteen ja siihen liittyvät muut vaatimukseni, koska oikeudenkäyntiä ja siitä odotettavissa olevaa sakkorangaistusta on pidettävä tällaisessa tilanteessa Teivaisen henkilökohtaiset olot huomioon ottaen tarkoituksettomina. Mikään tärkeä yksityinen etu ei vaadi asiankäsittelemisen jatkamista, koska rikoksella ei ole yksityistä asianomistajaa. Mikään tärkeä yleinenkään etu ei vaadi syytteen käsittelyn jatkamista, koska saatujen tietojen mukaan Teivainen ei pystyammattiaan enää jatkamaan. Lisäksi syytteen tekoaikana voimassa ollut eläinsuojelulaki (4.4.1996/247) on kumottu, voimaan on tullut tiukempilaki eläinten hyvinvoinnista (693/2023), eikä tällä epäillyllä rikoksella ole siten ennakkopäätösarvoa lainsäädännön muututtua ankarammaksi epäillyn teon jälkeen”, aluesyyttäjä Annukka Juntunen perustelee haastehakemuksen peruutuksessa.

”Minusta oikea, lain mukainen ratkaisu. Syyttäjä ottaa huomioon vastaajalle aiheutuneet vahingot ja lakimuutoksen, joka on erittäin hyvä peruste. Antti on luonnollisesti erittäin helpottunut”, häntä asiassa avustanut oikeustieteen tohtori Asko Keränen kommentoi.