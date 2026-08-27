Antti Teivainen.
Antti Teivaista ei ole nähty kaviourilla huhtikuun 2025 kolaritilanteen jälkeen.Kuva: Johanna Heinonen
Uutiset

Antti Teivaisen vastoinkäymiset jatkuvat – ”Ei tässä olla enää nuoria poikia”

Yksi maamme voitokkaimmista ohjastajista on edelleen sivussa kilvanajosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Antti Teivainen
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi