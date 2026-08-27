Antti Teivaisen vastoinkäymiset jatkuvat – ”Ei tässä olla enää nuoria poikia”

Viime vuoden huhtikuussa Teivossa loukkaantunut Antti Teivainen ei ole ajanut kilpaa lähes puoleentoista vuoteen. Lonkan sirpalemurtuman vuoksi toipuminen on ollut hidasta.Alkuvuodesta tilanne näytti lupaavalta luutumisen suhteen, mutta viimeisimmät tiedot toivat jobinpostia. Luutumisen kanssa on edelleen ongelmia, ja sairausloma jatkuu ainakin vuoden loppuun asti.”Sain kesäflunssan tässä kaiken päälle, mutta se on pienin murhe”, Teivainen aloittaa.”Kävin kolme viikkoa sitten Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, eikä luutuminen ole edennyt toivotulla tavalla sieltä reisiluun yläpäästä lonkan kohdalta. Sairauslomaa on nyt tämän vuoden loppuun asti. Kirurgi halusi, että marraskuussa otetaan vielä yhdet magneettikuvat, ja niiden perusteella tehdään päätöksiä. Voi olla, että joudutaan avaamaan vielä kolmannen kerran ja vaihtamaan uusi tekonivel. Se huonosti luutumaan alkanut kohta poistettaisiin kokonaan.”Toipuminen vie siis joka tapauksessa aikaa, eikä mahdollisesta paluusta kaviourille ole toistaiseksi tietoa.”Kyllä se väkisin menee ensi kevääseen tai kesään. Alun perinkin lääkäri kertoi, että tällaiset sirpalemurtumat ovat niitä pahimpia. Minullehan tehtiin silloin hätäleikkaus, ja luutumisen oletettiin lähtevän paremmin käyntiin, mutta näin ei ole tapahtunut. Veri vetää takaisin kilvanajoon, mutta terveys edellä täytyy mennä. Eikä varmasti tule ihan niin aktiivisesti sitten kierrettyä, mutta olisihan se hienoa päästä vielä kilvanajoon.”Teivainen on käynyt paikan päällä ainakin suuremmissa ravitapahtumissa. Lisäksi kotipihassa riittää pientä arkista puuhaa.”Isommissa raveissa olen käynyt paikalla, ja ihmiset ovat tulleet kyselemään vointia. Kotona on yksi ajettava, ja minulla on sellainen harjoituskärry, jossa voi istua jalat alaspäin. Kilpakärryille ei ole kuitenkaan asiaa, sillä pienikin sivuttaisliike tekee kipeää. Suhteellisen hyvin pystyn kävelemään, ja uinti sekä vesikävely kuuluvat myös arjen ohjelmaan. Ei tässä kuitenkaan olla enää nuoria poikia, joten nyt vain täytyy edetä maltillisesti”, Teivainen huokaa..Antti Teivaiselle vihdoin positiivisia uutisia