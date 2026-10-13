Vixeli ja Tapio Perttunen
Vixeli on juossut tähänastisen uransa kaikki 110 starttia Tapio Perttusen valmennuksesta.Kuva: Anu Leppänen
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Antti Tupamäki ilmoitti Vixelin koelähtöön – "Metriäkään ei ole ajettu kovaa"

"Tuskin se heti starttikunnossa on, kun kesä vaan astumisen ohessa Kaisalla (Tupamäki-Kukkamo) uiteltiin ja vesikävelytettiin", Antti Tupamäki epäilee.
Julkaistu
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Antti Tupamäki
vixeli
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