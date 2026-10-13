Antti Tupamäki ilmoitti Vixelin koelähtöön – "Metriäkään ei ole ajettu kovaa"

Reilu kuukausi sitten Antti Tupamäen valmennukseen siirtynyt Vixeli juoksee ensi maanantaina koelähdön Killerillä. Starttiin ei kuitenkaan kiirehditä.”Ajetaan vaan koelähtö hiittinä, kun lähellä päästään ajamaan. Kotona on vaan hiljaa treenattu, metriäkään ei ole ajettu kovaa. Terveen tuntuinen ja mukavan luonteinen, enempää ei pysty sanomaan”, Antti Tupamäki kuvailee.. ”Aloitussuunnitelmia ei vielä ole. Vähän on meinattu, että jos talven aikana koittaisi ajaa kilpaa, ja nyt näkee, millä mallilla hevonen on. Tuskin se heti starttikunnossa on, kun kesä vaan astumisen ohessa Kaisalla (Tupamäki-Kukkamo) uiteltiin ja vesikävelytettiin. Vaikka onhan sitä ikänsä paljon treenattu.”Vixeli on kolminkertainen kuninkuusravikävijä, joka on parhaimmillaan sijoittunut 2022 Forssassa kolmanneksi. Uran voittosumma on 270 310 euroa ja ennätys 20,9.Linkki Killerin 19.10. lähtölistoihin.Vixeli siirtyy Antti Tupamäen valmennukseen – ”Tavoitteena ei ole enää Kuninkuusravit"