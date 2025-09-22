Antti Turusella kaksi valmennettavaa maanantai-illan finaalissa – ”Kai se on kokeiltava ajaa aika nopeasti johtavan rinnalle”

Maanantai-iltana ravataan Kuopion Sorsasalossa. Ohjelmassa on muun muassa divisioonakarsintoja ja suomenhevosten P-S Hevosenomistajat & Hevosvaruste Valjaskulma Cup -finaali, joka toimii samalla Euronelkun avauskohteena. Loppukilpailun ensipalkinto on 2500 euroa. Lisäksi voittajalle luovutetaan kisan yhteistyökumppaneiden lahjoittamat kilpakärryt.Antti Turusella on maanantai-illan finaalissa mukana kaksi valmennettavaa. Kaksikko nappasi karsinnassa kaksoisvoiton, kun Karjalan Keisari jatkoi vahvoja otteitaan ja nappasi neljän peräkkäisen totosijan jatkoksi kauden avausvoiton. 5-vuotias Aaltonen kiri sekin hyvin ja varmisti kakkossijallaan tallin täydellisen onnistumisen.Karsinnassa ennätyksensä 27,4ake juossut Karjalan Keisari on luotettu kisan suosikiksi.”Karsinnan jälkeen hevonen on ollut pirteänä tarhassa ja mitä sillä on vähän ajettu. Hevosta on myös kahluutettu järvessä. Eilen ei ajettu viimeistelyitä, koska otimme ajolenkille uuden pinnan, ja se meni märäksi sateen myötä. En kuitenkaan usko sillä olevan suurta merkitystä. Hevonen on ollut oma pirteä itsensä”, Turunen kertoo.Turunen itsekin näkee Karjalan Keisarilla paremman mahdollisuuden kisan voittoon kuin nuoremmalla tallikaverillaan.”Sillä on aina viimeiset 1800 metriä ollut hyviä. Ensimmäiset 200 metriä on vähän töpöttämistä. Mielenkiintoista nähdä, miten ’Jaska’ (ohjastaja Jarkko Kervinen) saa hevosen liikkeelle. Karjalan Keisarilla pystyy pitämään tarvittaessa vauhtia.”Myös Aaltonen on menestynyt hienosti viimeisimmissä starteissaan. Kuudessa edellisessä startissaan se on ollut viidesti kolmen parhaan joukossa. Aaltonen juoksi tallikaverinsa tavoin karsinnassa ennätyksensä, joka kirjataan nyt lukemin 27,6ake.”Aaltonen on nuori hevonen, joka voi tuosta vielä petrata aika paljonkin. Karsinnassa ei ollut mitään järkeä lähteä ajamaan kilpaa ennen maalisuoraa, olisihan se harmittanut, kun toinen tallin hevosista olisi laukannut.”Turunen itse ohjastaa maanantaina osaomistamaansa Aaltosta.”Kai se on kokeiltava ajaa aika nopeasti johtavan rinnalle. Varmaan täytyy yrittää pitää vauhtia, ettei paalun hevosille jäisi kiriherkkyyttä.”Karjalan Keisari ja Aaltonen jatkavat samalla varusteilla kuin karsinnassa.”Sellainen muutos Karjalan Keisarille on tehty, että se lämmitetään nykyään mahdollisimman lähellä starttia, ettei se ehdi kylmettymään.”