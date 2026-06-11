Antti Veteläisen uusi asemapaikka selvillä – "Vaihtoehtoja oli useita"

Valmennustoiminta Teivon raviradalla päättyy, kun ratatallit tullaan purkamaan suunnitteilla olevien asuinrakennusten rakennuttamisen tieltä. Alueen toimijoiden vuokrasopimukset päättyvät kesäkuun loppuun mennessä.Kesästä 2019 alkaen Teivonmäellä valmennustoimintaa harjoittaneen Antti Veteläisen uudesta asemapaikasta on riittänyt puhetta jo pitkään, ja nyt suunnitelmat tulevaisuuden osalta ovat valmiit. Veteläisen valmennustoiminta siirtyy Forssan Pilvenmäelle Liisa Lankilta ja Jelena Tsezaksilta vapautuneeseen talliin.”Päätöksestä tiedottaminen vähän venähti, sillä vaihtoehtoja oli useita. Kuulin jo pidemmän aikaa sitten, että Liisa ja Jelena olisivat luopumassa tallistaan. Täytyi puntaroida kuinka omaa valmennustoimintaa voisi kehittää ja kyseisessä tallissa on esimerkiksi vesikävelytyslaitteita käytettävissä. Niistä on varmasti tulevaisuuteen hyötyä”, Veteläinen kokee.Valmennustoiminnan siirtämisessä Pilvenmäelle ratkaiseva tekijä oli myös radan sijainti ravikartalla.”Forssan lisäksi uutta tallia kartoitin myös muun muassa Jämsästä ja Kokemäeltä. Pilvenmäki tuntui kuitenkin miellyttävimmältä vaihtoehdolta sijainniltaan, sillä talvikuukausina läpi vuoden ajavia ratoja on lähellä. Lisäksi Forssassa ajopaikkojen huolto on kehittynyt alueen valmentajien otettua hommaa omiin käsiinsä”, Veteläinen kertoo.Nyt Veteläisellä on valmennuslistoillaan 26 hevosta, mutta Pilvenmäelle siirryttäessä hevosmäärä tulee putoamaan 17:ään karsinamäärän takia.”Syksyllä treeniin on tulossa seuraava opetusikäluokka, joten täytyy niillekin pari–kolme paikkaa miettiä. Vaihtuvuutta on toki jo sitäkin kautta tulossa”, Veteläinen tiedostaa.