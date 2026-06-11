Antti Veteläinen kokee uuden tallinsa sijainnin hyväksi.
Antti Veteläinen kokee uuden tallinsa sijainnin hyväksi.Kuva: HU-arkisto/Roosa Lindholm
Uutiset

Antti Veteläisen uusi asemapaikka selvillä – "Vaihtoehtoja oli useita"

Hevoset muuttavat uusiin tiloihin kesäkuun lopussa.
Julkaistu
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Antti Veteläinen
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