Anything For Youn rattailla on nähty vuosien saatossa useampi kuski. Kuvassa hevosta ohjastaa Jarmo Saarela. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset Anything For Youlla tähdätään vielä viimeisen kerran Suur-Hollola-ajoon – ”Hevonen on hienossa kunnossa” Kilpauran loppua lähestyvä Anything For You palasi tutulle valmentajalle.