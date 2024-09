Arctic Emerald on kolmevuotias smaragdi – Pekka Korpi juhli jalokivensä kanssa Oulu Expressissä

Antti Teivainen oli tyytyväinen Lil Runnerin kakkossijaan.

"Esitys oli oikein hyvä, ollaan tyytyväisiä. Hyvä juoksu saatiin, mutta paremmalle ei vain voi mitään. Olen tosi tyytyväinen omaan hevoseeni", Teivainen kommentoi.

Caru hallitsi suomenhevosten Oulu Express -finaalia vakuuttavasti alusta loppuun hienolla täyden matkan tuloksella 25,7.

Superlahjakkuuden valmentaja Harri Sulku on kuvaillut hevosta pojaksi varjoisilta kujilta. Amatöörivalmentajan tytär Ilona Sulku on ottanut päävastuun hevosen harjoituksista, ja ori on noussut Weikon ohella tähdeksi jo nelivuotiaana.

Caru laukkasi Oulussa harjoituslähdössä, ja valmentaja lisäksi myös ohjastaja Henri Bollström oli aavistuksen huolissaan.

"Mietin, että sainko ylimääräistä painetta tarpeeksi pois. Onneksi hevoselle keulapaikka ei ollut heti mikään välttämättömyys, ja yritin vain ajaa tasaisesti alun. Paljon jäi varaa, ja ykkössija tuli helposti", Bollström kommentoi.

Harri Sulku toivoo Carusta pitkäikäistä kilpahevosta.

"Carua on pääasiassa yksin treenattu. Kotona treenit ovat erittäin maltillista. Lenkit ovat lyhyitä, eikä mitään kovia harjoitteita tehdä. Ilona (Sulku) on tämän rakentanut ja maltilla tehnyt. Paine on korvien välissä. Energiaa ja voimaa on vaikka kuinka paljon. Se ei ole ohjaksissa, ja poika haluaa vain välillä näyttää lahjakkuuttaan", Harri Sulku jatkoi.

Main Stage oli kultadivisioonan finaalissa paras johtaneen American Heron rinnalta. Varennesta tutun Jori Turjan omistama Velocius Croud One iski haastajadivisioonan vauhtijuoksussa 750 jäljellä vetävässä selässä kiriin, ja ohitti Coktail Caken hienossa matsissa.

Taraori hyötyi yhtenä voittaja suosikin epäonnesta. Wertti laukkasi sen edestä toisessa kaarteessa, jonka jälkeen Kari Venäläinen piti keulapaikasta kiinni maaliin saakka.

Nousijadivisioonan finaalissa Sahara Vision kiihdytti Jarmo Saarelan kannustamana johtaneen Princess Stahlin taakse. Timo Korvenheimon valmettava iski maalisuoralla tylysti kaverista ohitse. Lisää mannaa Korvenheimon talli sai iltapäivän päätteeksi, kun Alma Cotter häikäisi koko matkan johdon jälkeen.