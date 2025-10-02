Arctic Fiona, Santtu Raitala
Arctic Fiona on yksi ikäluokan menestyjistä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Arctic Fiona jättää Kymenlaakso-ajon väliin

Tammakriteriumin sankaritarta ei nähdä tänään Kouvolassa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Juho Ihamuotila
Arctic Fiona

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi