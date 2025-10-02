Arctic Fiona jättää Kymenlaakso-ajon väliin

Kymenlaakso-ajoon ilmoitettiin tänä vuonna vain 46 hevosta, kun viime vuonna lukumäärä oli 65. Tämä tarkoittaa sitä, että tänä torstaina ravataan vain neljä karsintaa. Jokaisesta karsinnasta kolme parasta selvittää tiensä 11.10. ajettavaan finaaliin, jossa ensipalkinto on 40 000 euroa.Kriterium-voittaja Ancio ei ole kisassa mukana. Markku Nieminen kertoi MT Hevosille, ettei hevonen tykkää tiheästä starttaamisesta ja jättää siksi kisan väliin Kasvattajakruunuun tähdäten. Kriteriumissa viidenneksi sijoittunut Arctic Fiona ei myöskään ole mukana.”Meillä hevoset sairastelevat aika rajusti. Ei ole tallissa ihan ideaalitilanne. Osa on voittanut, mutta osa on selkeästi alisuorittanut. Arctic Fionassakin on ollut pieniä oireita, niin ei ole järkeä startata. Kasvattajakruunu on tavoitteenamme vielä tänä vuonna”, valmentaja Juho Ihamuotila kertoo.”Tarkoituksena oli ilmoittaa neljä hevosta Kymenlaakso-ajon karsintoihin, mutta tallin tilanteen vuoksi ilmoitin vain yhden.”