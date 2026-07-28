Arctic Fiona ja Santtu Raitala
Arctic Fiona voitti 3-vuotiskaudella Juho Ihamuotilan valmennuksesta Kriteriumin karsinnan Santtu Raitalan ohjastamana.Kuva: Anu Leppänen
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Arctic Fionalta jää Derby väliin − "Mystinen homma"

”Hevonen ei ole nyt sellainen kuin pitäisi. Vien keskiviikkona hevosen tutkittavaksi Tampereen Hevosklinikalle”, valmentaja Juho Ihamuotila kertoo.
Julkaistu
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Juho Ihamuotila
Arctic Fiona
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