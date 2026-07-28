Arctic Fionalta jää Derby väliin − "Mystinen homma"

Viime kauden parhaana 3-vuotiaana tammana palkitun Arctic Fionan viimeistelystartti Derby-karsintoihin ei sujunut viime perjantaina Vieremällä ravatussa Einari Vidgrénin Muistoajossa toivotusti. Hevonen taipui keulavoittaja Ancion selästä varhain taustalle.Tiistaiaamuna Arctic Fionaa ei ilmoitettu 4-vuotiaiden kauden pääkisan Derbyn karsintoihin, jotka ravataan Vermossa 5. elokuuta.”Hevonen ei ole nyt sellainen kuin pitäisi. Vieremällä jo viimeiselle kierrokselle lähdettäessä tunsin, ettei se ota vauhtia kunnolla. Toissa kerralla Lahdessa tamma oli ihan ok, mutta ei me Santun (Raitala) kanssa oltu siihen täysin tyytyväisiä. Vien keskiviikkona hevosen tutkittavaksi Tampereen Hevosklinikalle”, valmentaja Juho Ihamuotila kertoo.Arctic Fionaa on tutkittu ja hoidettu jo aiemmin, kun kilpailusuoritukset eivät ole vastanneet odotuksia. Vikaa hevosesta ei ole löytynyt.”Se treenaa kotona aivan älyttömän hyvin, mutta startissa pidempään kovaa ajettaessa se ei kärsi kunnolla lyödä etusiaan maahan. Hevonen ei kuitenkaan onnu mistään, joten mystinen homma”, Ihamuotila kertoo.Derbyn jälkeen Arctic Fionalle tarjolla isompina ikäkausilähtöinä vielä ovat Villinmiehen Tammakilpailu ja Kasvattajakruunu. Niihin osallistumista pohditaan hevosen tilanteen mukaan.”Vieremällä ajoin hevosta itse, mikä antoi jotain ajatuksia, mihin tutkimuksia pitää keskittää. En lähde noita kuitenkaan julkisesti avaamaan, vaan tutkitaan hevosta ensiksi klinikalla. Valitettavaa, että Derby jäi välistä”, Ihamuotila sanoo..Derbyn karsintajako selvillä − lähtöradat arvotaan keskiviikkona