Arctic Heat Kingissä mukana runsaasti ruotsalaisväriä – Rovaniemen ravilauantain lähtölistat valmistuivat
Rovaniemen lauantaisten Arctic Horse Race -ravien päätöslähtönä ajetaan avoimen tason lämminveristen Arctic Heat King, johon saapuu vieraita runsaasti länsinaapurista. Time Matchin ja Felix Orlandon johtama suomalaisjoukkue saa Ruotsista vastaansa muun muassa Bravo Sabotagen, The Oak L.A:n, Humble Stancen ja King Of Djazzin.
Kylmäveristen päälähtönä ajettavassa Arctic Ice Kingissä katseet kohdistuvat takamatkalaisiin, kun Antti Ala-Rantalan Smedheim Braut ja Havglimt mittelevät voitosta etunenässä Antti Ojanperän Profiilin kanssa.
Kolmantena Toto75-kohteena juostavassa lämminveristen Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa Eija Sorviston voitokkaan Ptolemaeus Boko ja Champagne Love kohtaavat Ojanperän treenaaman Zorro Lanen.
Päivän pääpelin käynnistää lämminveristen pronssidivisioonakarsinta, missä Endless Story ja kautensa avaava Greensboro Zet kohtaavat toisensa.
