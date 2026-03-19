Arctic Horse Race siirtyy Ouluun – ”Tuhansista euroista puhutaan tappioiden osalta”

Jaaran mukaan Oulussa ei ole vastaavanlaisia ongelmia. Ravit siis pystytään varmasti järjestämään Äimärautiolla.

”Kävin eilen Oulun radalla. Viime viikolla jo valmistelin Äimäraution henkilökuntaa, että tehkää kaikki sen eteen, että jos tilanne tulee eteen, siirto voidaan toteuttaa. Siellä on toimittu tätä silmällä pitäen.”

Siirrosta aiheutuu kova taloudellinen isku Mäntyvaaran raviradalle.

”Taloudellisesti jo se mitä olemme satsanneet, että ravit saataisiin järjestettyä täällä, on älyttömän paljon. Tuhansista euroista puhutaan tappioiden osalta. Tapahtuman olisi kuitenkin pitänyt tuoda rahaa kassaan", Rovaniemen raviradan toimitusjohtaja Tapani Enbuske huokaa.

Rovaniemen radalla järjestetään kuitenkin iltajuhla, jonka onnistumisesta riippuu tappion suuruus. Raveja voi seurata etänä myös Mäntyvaaran katsomossa.

”Sinne on niin moni ei-hevosihminen ostanut lipun katsomaan Einiä. He, jotka lähtevät Ouluun raveihin, ehtivät vielä iltajuhlaan. Juuri keskustelin yhden ison sponsorin kanssa, että laitamme tänne screenin, ja täällä voi ruokailla sekä nauttia virvokkeita.”