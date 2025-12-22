Ari Aatsinki
Ari Aatsingin valmennettavat kilpailevat vahvassa nousuvireessä.Arkistokuva: Anu Leppänen
Uutiset

Ari Aatsingille kaksi kovan luokan vahvistusta – ”Ei niitä ole koristeeksi tähän pihaan tuotu”

No Limit Royalty ja Marlon Boko muuttivat Kemijärveltä Karunkiin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
No Limit Royalty
Ari Aatsinki
Marlon Boko

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi