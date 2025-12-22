Ari Aatsingille kaksi kovan luokan vahvistusta – ”Ei niitä ole koristeeksi tähän pihaan tuotu”

Torniolaisen Ari Aatsingin talli sai kaksi kiintoisaa lisävahvistusta, kun kemijärveläinen Markku Peltoniemi lähetti molemmat lämminveriässänsä Meri-Lapin maisemiin.Peltoniemen puoliso Sanna Palosaari on vastannut No Limit Royaltyn valmennuksesta vuoden 2023 maaliskuusta lähtien, ja jälki on ollut vallan erinomaista. Marlon Boko ehti sen sijaan kilpailla Kemijärveltä käsin ainoastaan kerran ennen siirtymistään Aatsinkien tiluksille.Siirron taustalla on monta yksittäistä syytä.”Pidetään itse hieman taukoa, ja oma terveystilanne vaikutti myös päätökseen. Täältä on niin pitkä matka kaikkialle, ja kyllä tuo Hippoksen toiminta kilpailukalenterin suhteen suivauttaa”, Palosaari toteaa.”Pohjoisesta vähennetään raakalla kädellä päiviä, tai sitten on älyttömän pitkiä kilpailutaukoja. Kyllä täällä on yhtä tuskaa pitää hevonen säännöllisessä kilpailurytmissä ilman, että ajaa satoja kilometrejä johonkin suuntaan. Mitään sen tarkempaa ei ole Arin kanssa sovittu, mutta jos hepoilla on kaikki kunnossa, niin kyllä ne varmaan ainakin Bodenissa ja Oulussa tulevat kilpailemaan.”Hevosten omistaja Markku Peltoniemi on asiasta samoilla linjoilla.”Molemmilla meillä on selkä reistaillut, joten kyllä nuo välimatkatkin alkavat jo tuntumaan. Lisäkin Lapin ravipäivien sijoittelu herättää tosiaan hämmennystä. Hevosia täytyisi pitää monta viikkoa vireessä, ja ravitaukoa saattaa olla välillä useampi kuukausi. Kokeillaan nyt välillä tällä lailla, ja Aatsingin paikasta pääsee kuitenkin kätevästi esimerkiksi Ruotsin puolelle. Katsotaan, miten hevoset alkavat sieltä suorittamaan, ja mietitään jatkoa sen mukaan”, Peltoniemi pohtii.Uusi treenari on varsin mielissään saamastaan mahdollisuudesta.”Totta kai tilanne on erittäin kiintoisa”, Aatsinki innostuu.”Katsotaan, miten hevoset tähän kotiutuvat. Ne tulivat talliin viime torstaina ja ovat ainakin tarhassa iloisella mielellä, joten sen puoleen asiat ovat hyvin. Aletaan tammikuussa ajamaan kilpaa, sillä ei niitä ole koristeeksi tähän pihaan tuotu.”Karungin miehen valmennettavat ovat viime aikoina menestyneet varsin mallikkaasti vaikean syksyn jälkeen, joten koko tallin osalta tilanne näyttää lupaavalta.”Syksy oli kyllä vaikea. Jokin virus siinä pyöri, vaikka näitä koko ajan liikuteltiin. Suunta näyttäisi olevan nyt oikea”, Aatsinki päättää..Ari Aatsinki 60 vuotta – Nautinto haetaan treenilenkeiltä