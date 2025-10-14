Ari Aatsingille uusi vahvistus Timo Nurmoksen tallista – ”Mies vanhenee, kalusto nuorenee”

Viime sunnuntaina 60 vuotta täyttänyt Ari Aatsinki sai talliinsa mielenkiintoisen tulokkaan, kun Timo Nurmoksen hyppysistä tähänastisen uransa kaikki startit juossut Jobiline Ridge muutti Meri-Lapin maisemiin.5-vuotias tamma on kilpaillut urallaan 20 kertaa, joista neljä on päättynyt parhaalla mahdollisella tavalla. Ennätyksensä 12,3ake se juoksi viime vuoden syyskuussa Solvallassa.Tornion pohjoispuolella Karungissa tallia pitävä Aatsinki on varsin tyytyväinen uuteen suojattiinsa.”Pari kertaa olen sillä ajanut, ja kyseessä on oikein mieluinen tapaus”, Aatsinki aloittaa.”Se tuli tähän viime viikolla. Soittelin yhdelle kaverille ihan muissa asioissa, ja sitten tuli puheeksi, että meillä porukka etsii vähän parempaa kimppahevosta. Hän otti tämän tamman jutuissa esiin, ja totesin heti, että aletaanpa kehittää tätä. Viiden hengen porukka sen lopulta sitten osti.”Hevosen viimeisin startti on peräisin helmikuulta, mutta pitkän tauon taustalla ei ole mitään suurempaa loukkaantumista.”Siinä on ollut pikkuisen huonoa tuuria mukana, mutta ei mitään isoa. Treenataan talvi kunnolla, ja starttiin tullaan vasta keväällä, ihan aikaisintaan maaliskuussa.”Erityisesti vanhempien kilpahevosten herättäjänä tunnettu hevosmies on haalinut viime aikoina talliinsa yhä nuorempia starttareita.”Mies vanhenee, kalusto nuorenee”, Aatsinki heittää.”Vanhemmista hevosista President Lindy juoksee vielä kerran tai pari, ja sitten laitetaan kilpauran osalta homma pakettiin. Se on ollut meille erityisen hieno yksilö. Koitetaan ensi vuonna siitoshommaa sen kanssa, josko ori saisi tammoja kantavaksi.”.Ari Aatsinki 60 vuotta – Nautinto haetaan treenilenkeiltä.Pohjoisen presidentti President Lindy on nopea ja liiankin kiltti – "Ollaan koitettu sanoa sille..."