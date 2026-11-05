Raviohjastaja Ari Moilanen
Ari Moilanen on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaisohjastajista.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Ari Moilanen sai kunnianosoituksen kotikunnaltaan – ”Tuli kyllä niin puun takaa”

Ari Moilasen pitkä ja menestyksekäs ura huomioitiin Vihdin kunnan toimesta.
Julkaistu
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Ari Moilanen