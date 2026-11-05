Ari Moilanen sai kunnianosoituksen kotikunnaltaan – ”Tuli kyllä niin puun takaa”

Raviohjastaja Ari Moilanen on saanut oman puun kotikuntansa Vihdin Nummelassa sijaitsevaan Menestyjien puistoon. Vihdin kunta istuttaa puistoon vuosittain puun menestyneille vihtiläisille tai valtakunnallisesti Vihtiä esiin tuoville. Jokaisen puun yhteydessä oleva kunnialaatta kertoo muistettavan henkilön tai henkilöiden nimet ja ansioitumisen alan.”Suomi on yksi Euroopan suurimmista ravimaista ja Vihti merkittävä hevospitäjä, joka tunnetaan raviurheilussa meritoituneista henkilöistä. Ari Moilanen on saavuttanut muun muassa vuoden 2015 Finlandia-ajon voiton sekä ohjastanut voittoon useina vuosina Ravikuningattaren ja Ravikuninkaita. Tänä vuonna Menestyjien puiston puuvalinnalla kunnioitetaan hänen mittavaa uraansa ravien ja hevosten maailmassa”, Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola perustelee kunnianosoitusta Vihdin kunnan Facebook-päivityksessä.Moilanen itse sanoo huomioinnin tulleen täytenä yllätyksenä.”Tuli kyllä niin puun takaa tämä homma. Kovaan seuraan pääsin: siellä on muun muassa Kelan Anssi ja Sievisen Jani”, kunnianosoituksesta selvästi otettu Moilanen viittaa muihin oman puun saaneisiin vihtiläisiin.Moilanen on kotoisin Lappeenrannasta, mutta on asunut perheineen jo yli 30 vuotta Vihdissä. Hän sanoo tuntevansa itsensä tänä päivänä nimenomaan vihtiläiseksi.Vuonna 1978 ensimmäiset lähtönsä ohjastanut Moilanen ylitti viime vuonna 8000 voiton rajapyykin. Tällä hetkellä hänellä on 8253 ykkössijaa. Palkintorahoja hänen ohjastettavilleen on kertynyt yli 35 miljoonaa euroa.Tänä vuonna Moilanen on ajanut 131 voittoa ennen torstai-illan raveja. Se oikeuttaa kuskitilaston neljänteen sijaan. Edellä ovat tilastoa johtava Santtu Raitala, Hannu Torvinen ja Moilasen kanssa yhtä monta voittoa ohjastanut Tommi Kylliäinen.Moilanen on kuskitilaston kärkiviisikosta ainoa 1960-luvulla syntynyt. Muut ovat 80- tai 90-luvulla syntyneitä.Vihdin pumpulisormeksikin kutsuttu ohjastaja sanoo, ettei menestystä juurikaan ehdi ajattelemaan.”Se (ura) on pitkä pätkä ja kieltämättä hyvin on mennyt. Ei sitä sovi itsekään väheksyä. Olen päässyt ajamaan hyviä hevosia, ja fyysinen kuntoni on pysynyt hyvänä”, Moilanen toteaa pitkän uransa mahdollistaneista tekijöistä.Puulajien valinnoissa on pyritty kuvastamaan palkittuja henkilöitä. Moilaselle on istutettu Menestyjien puistoon keltahevoskastanja.”Keltahevoskastanja on komea ja näyttävä puu, joka puhkeaa alkukesällä vaaleankeltaiseen kukintaan. Vahvaksi puuksi kasvaminen vie aikaa, ja myös Moilasen ura raviurheilun parissa on rakentunut vuosikymmenten kokemuksesta, sitkeydestä ja lukemattomista ajokilometreistä. Menestyjien puiston keltahevoskastanja muistuttaa tulevina vuosina saavutuksista, jotka ovat syntyneet aidosta rakkaudesta hevosiin ja raviurheiluun”, Vihdin kunnan Facebook-päivityksessä kerrotaan.Aiemmin hevosalan ansioista oman puunsa menestyjien puistoon ovat saaneet ratsastaja Toomas Lahtinen, lumilautailija ja raviurheilija Janne Korpi sekä hänen isänsä, ravilegenda Pekka Korpi..Maailman paras Moilanen 8000 voiton klubiin – "Tähän lajiin ei taikatemput tehoa"