Arto Hytösestä Suomen Hippoksen uusi raviurheilujohtaja

Agrologi Arto Hytönen, 55, on valittu Suomen Hippoksen raviurheilujohtajaksi, Suomen Hippos tiedottaa. Suomen Hippoksen hallitus vahvisti valinnan 10.10. kokouksessaan.

Hytönen on toiminut raviurheilun piirissä lukuisissa eri rooleissa niin toimihenkilönä, kasvattajana, omistajana kuin hevosjalostusliiton sekä raviradan toiminnanjohtajana. Viimeiset 22 vuotta hän on toiminut Kouvolan raviradan toiminnanjohtajana, jossa hän on tullut tutuksi erityisesti vuosittaisen kansainvälisen Kymi Grand Prix -kilpailun moottorina. Hytönen on lisäksi järjestänyt Kuninkuusravit onnistuneesti jo kahdesti, vuosina 2007 ja 2023.

”Arto tuntee nykyisen työnsä kautta Hippoksen ja sen eri toimielinten työn sekä alan toimijat. Hänellä on hyvät yhteistyötaidot ja pitkä johtajakokemus niin toiminnan, talouden, tapahtumien kuin tiimin johtamisesta raviurheiluympäristössä”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää avaa valintapäätöstä.

”Elämme yhteiskunnassa vahvaa muutosaikaa, joka vaikuttaa myös hevosalaan. Sen myötä muun muassa alan rahoitus ja hevospelaaminen hakevat uutta paikkaa. Tarvitsemme raviurheilun vetovoiman ja alan toimintakyvyn vahvistamiseksi reipasta tarttumista ja rohkeita, hyvin valmisteltuja päätöksiä, jotka pohjautuvat vankkaan raviurheilun ja päätöksenteon tuntemukseen”, Mäenpää jatkaa.

Arto Hytöselle työ keskusjärjestössä on juuri Kouvolassa järjestettyjen Kuninkuusravien jälkeen luonteva, joskin haikea, seuraava askel.

”On ollut todella hienoa rakentaa Kouvolan raviradan menestystarinaa sekä suurkilpailu Kymi GP:n että ihan hevosalan arjen osalta. Olemme yhdessä monien minulle tärkeiden ihmisten kanssa saavuttaneet raviradalle merkittävän aseman Euroopassa ja Suomessa, ja muutos on totta kai myös haikea”, Hytönen kertoo.

”Uskon, että tehtävässä pystyn hyödyntämään laajaa työkokemustani hevosurheilun saralla koko alan eduksi. Meillä on Hippoksessa ja alan toimijoissa koolla hyvä porukka, joiden kanssa lähden yhdessä tekemään töitä alan eteen.”

Tulevaan Hytönen suhtautuu positiivisesti.

”Ajattelen, että historia ja nykyhetki pitää tunnistaa, jotta voi rakentaa kokonaisuutta ja pystyy katsomaan tulevaisuuteen valoisin mielin. Ymmärrän hyvin alan monia toimijoita, joita jatkuvasti korostettava muutos myös huolettaa. Meillä on kuitenkin tällä hetkellä raviurheilussa positiivinen tilanne kustannustason noususta huolimatta, meillä on kohtuulliset palkinnot ja harrastustoiminnassa on muitakin arvoja kuin palkintoraha.”

Raviurheilujohtajan työssä Hytönen haluaa korostaa yhteistyön ja keskustelun tärkeyttä.

”Muistan edelleen keskustelut alan ammattilaisten ja harrastajien kanssa Luhangan saarella ja Lohjalla, kun toimin hevosjalostusliiton toiminnanjohtajana. Haluan toimia jatkossakin vuoropuhelussa alan toimijoiden kanssa, sillä mikään asia ei ole yhden ihmisen ajatuksista kiinni. Kyse on yhteisistä asioista.”

Hytösen perheellä on asuinpaikallaan Lahdessa oma hevostila, jonka asukkaina on monipuolinen joukko poneja, siitostammoja ja eläköityneitä ratsuja ja ravihevosia. Hevoset ovatkin vahvasti läsnä Hytösen arjessa ja arvoissa.

”Meillä on monimuotoinen hevosperhe, jossa kaikki yksilöt ovat yhtä tärkeitä. Hevosilla on meille muitakin arvoja kuin kilpailu-ura, ne ovat perheenjäseniä ja tuoneet meille hienoja elämyksiä. Tallilla puuhastelu on itselleni tärkeä henkireikä, jossa yhdistyy harrastus, työ ja vapaa-aika.”

Raviurheilujohtajan paikkaa haki yhteensä 12 henkilöä, joista haastateltiin 9, ja joista 3 kutsuttiin soveltuvuuskokeeseen. Hytösen virallista aloittamispäivää ei ole vielä vahvistettu, mutta hän pystyy aloittamaan perehtymisen työhön jo tämän vuoden puolella.

Samaan aikaan auki ollut Suomen Hippoksen kilpailukoordinaattorin valinta on odottanut raviurheilujohtajan valintaa.

”Valinta on ollut hetken keskeytettynä, mutta se jatkuu pian. Olemme sopineet, että Arto on uutena raviurheilujohtajana mukana päättämässä uutta tiiminjäsentä”, Mäenpää jatkaa.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote