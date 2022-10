Arvi Martikainen luennoi Teivon ravikeskuksessa - Omiin unelmiin uskomista, määrätietoista tekemistä, yhdessä onnistumista

Arvi käsittelee myös kiusaamisen ehkäisemistä ja kertoo omista kokemuksistaan.

Aamupäivällä Arvin ajatuksia kuulevat Ylöjärven Kauraslammen ja Metsäkylän koulujen 7.-luokkalaiset. Kolmensadan oppilaan bussikuljetusten kustannuksiin osallistuvat paikalliset yritykset. Arvin tsemppiluennon lisäksi nuoret pääsevät tutustumaan Teivon ravikoulun tarjoamiin harrastuksiin ja tapaavat ravikoulun Elviksen ja Herkun.

”Arvi on esimerkki ihan jokaiselle siitä, että omien haaveiden eteen pitää tehdä töitä, mutta niiden saavuttaminen on mahdollista. Haluamme rohkaista nuoria yrittämään ja ottamaan aloitteen omiin käsiinsä. Jokaisen ei tarvitse perustaa omaa yritystä, mutta nuoria selvästi kiinnostaa, miten harrastuksen avulla voisi myös ansaita”, kertoo toimitusjohtaja Päivi Lehtonen tapahtuman taustoista.

Toinen tärkeä näkökulma luennolla on kaveruus ja tasavertainen kohtaaminen. Hevonen ei syrji ketään ja vastaa ystävälliseen ja rauhalliseen käytökseen luottamuksella ja hyväksynnällä. Perjantaina iltapäivisin kuka tahansa nuori voi tulla ravikoululle juttelemaan, harjaamaan hevosia ja viettämään aikaa hevoshommia puuhaillen.

”Hevospiireissä meillä on monta tarinaa nuorista, joilla elämänhallinta on ollut huonoa ja sosiaaliset taidot heikkoja, mutta jotka hevosharrastuksen kautta ovat pystyneet rakentamaan itselleen elämään uuden alun. Eläinten kanssa on pakko olla avoin ja rehellinen, kantaa vastuuta. Ne opettavat elämän perusasioiden tärkeyden. Siksi haluamme tarjota nuorille mahdollisuuden harrastaa hevosten ja ponien kanssa tavoitteellisesti, mutta myös matalan kynnyksen mahdollisuuksia”, valottaa Päivi Lehtonen.

Iltapäivällä esitellään ravikoulun ja Tampereen Hevosklinikan toimintaa klo 15-16 kaikille kiinnostuneille ja tarjolla on Arvin luennon uusinta klo 16-17. Tämä luento on ilmainen ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja sille voi ilmoittautua tästä.