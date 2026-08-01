Arvo piti Pikkuprinssiksi

Ravitalli Seppo Suuronen Oy:n kasvattama ja Seppo Suurosen valmentama nelivuotias ori Arvo kruunattiin Pikkuprinssiksi kovan taiston jälkeen. Esa Holopainen lähti Arvon kyydissä puolustamaan määrätietoisesti keulapaikkaa, eikä R.R. Kunkku päässyt lähtösuoralla edelle.Tämän jälkeen ei vedetty henkeä, sillä Teemu Okkolinin tallin Kommellus eteni rinnalle pitämään tasaisen reipasta tempoa"Oikein hienoa voittaa tällaisen ison yleisön edessä, tuntuu hyvältä", Holopainen kommentoi. "Kaustisella oli pikkuisen tälle hevoselle napakka rata, ja ravi oli hevoselle vaikeaa. Tänään oli loistavat olosuhteet. Teemu Okkolin on kova poika yrittämään, ja usein hän tuleekin ohitse, mutta tänään Arvo vastasi hyvin ja piti niukkaan, mutta varmaan voittoon.""Arvo on kiva tapaus, joka varmasti kehittyy. Tuntuu, että se menee puolitehoilla vielä, eikä anna kaikkeaan. Sellaisista tulee usein hyviä hevosia", Holopainen lisäsi.