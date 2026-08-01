Arvo (2) kamppaili keulasta hienosti, eikä Kommellus päässyt edelle.
Arvo (2) kamppaili keulasta hienosti, eikä Kommellus päässyt edelle.Kuva: Maisa Hyttinen
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Arvo piti Pikkuprinssiksi

Esa Holopaisen ohjastama Arvo vastasi keulasta maaliin saakka, vaikka Kommellus yritti haastaa sitä koko matkan ajan.
Julkaistu
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kuninkuusravit
Pikkuprinssi
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