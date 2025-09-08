Arvokas kolmossija suomalaisille – ”Seuraavaksi varmaan UET-kisoihin”

Jörgen Westholmin valmentama Dream Mine (Maharajah) paineli keulasta Mats E Djusen ajamana neljän miljoonan kruunun voittoon ajalla 11,9a/2640. Christoffer Erikssonin valmentama ja Carl Johan Jepsonin ajama Luckisanattitude (Face Time Bourbon) ennätti johtavan takaa kakkoseksi.Per Nordström taituroi Bootsmanin (Campo Bahia) lähtöradalta 12 lopulta kolmanneksi sisäradan jonoon. Nordström löysi kiritilaa, ja Bootsman tykitti kolmanneksi ajalla 12,2a/2640. Pronssitila toi 1,2 miljoonan kruunun palkinnon, sen päälle tulevat vielä kasvattajapalkinnot. Bootsmanin kolmostila oli ainakin pelaajille jättiyllätys, sen voittajakerroin oli 200,42.”Bootsman oli nyt selvästi parempi mitä karsinnassa, ja suunnitelma oli ajaa noin. Tämä on suurvoitto meille. Olimme jo nuuskimassa kakkossijaa 100 jäljellä, mutta Christofferin hevonen jäi hieman edellä”, tyytyväinen Per Nordström sanoi.Tauno Hyriäinen oli perheineen paikalla seuraamassa Derbyä, ja kokemus jäi mieleen.”Nyt nautitaan voitonjuomia hotellissa. Kuohujuomaa on laseissa, itse olen kyllä oluen ystävä. Mitään odotuksia ei ollut, ja tällainen saatiin. Ollaan tosi tyytyväisiä”, Hyriäinen kertoi sunnuntai-iltana.”Ratavalinnassa jäi vain huonoja vaihtoehtoja, mutta miten ihmeessä pääsimme radalta 12 kolmanteen sisälle. Se oli uskomaton juttu. Kakkossija oli tosi lähellä, kiri oli hieno. Seuraavaksi varmaan tähtäämme UET Grand Prix -karsintaan. Per sanoi, että Bootsmanilla on eväitä kilpailla ihan Ranskassa asti.”UET Grand Prixin karsinnat pohjoismaisille hevosille juostaan Åbyssä lauantaina 27. syyskuuta. Finaali ajetaan myös Ruotsissa. Solvalla toimii järjestäjäratana, ja päivä on lauantai 11. lokakuuta. Samana päivänä juostaan myös UET Elite Circuitin finaali.Lue lisää tulevan keskiviikon Hevosurheiluista..Dream Mine ja S.G. Empress Derby-voittajat – Bootsman ravasi pronssille ja toi ison potin suomalaisille