Per Nordström on Bootsmanin valmentaja ja ohjastaja.Kuva: Anu Leppänen
Arvokas kolmossija suomalaisille – ”Seuraavaksi varmaan UET-kisoihin”

Oraviston Tallin kasvattama ja omistama Bootsman ravasi arvokkaan kolmossijan Ruotsin Derbyssä sunnuntaina Jägersrossa.
