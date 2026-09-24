Arvo ja Reipas Suomalainen karsinnasta kohti Kriteriumfinaalia puhtain paperein

Valmentaja Seppo Suuronen piti karsintasuoritusta hyvänä, sillä takapareissa juossut Arvo jäi karsinnassa ennätyksestään vain neljä kymmenystä mennen tuloksen 26,4a/2100 metriä.”Hevonen teki sen mitä pystyi. Se jäi alussa hiukan kauas, mutta tuli rehdisti maaliin saakka. Olin karsintajuoksuun ihan tyytyväinen”, Suuronen summaa.Finaaliin Esa Holopaisen ohjastama Arvo starttaa radalta kahdeksan. Tähänastisen uransa voitot Arvo on ottanut keulajuoksuilla, mutta Suuronen ei koe kärkipaikan olevan oriille kynnyskysymys menestymisen puolesta.”Lähtöpaikka on finaalissa turhan ulkona ja vastus kovaa tasoa. Tyytyväinen tulee olla moneen muuhunkin sijaan kuin voittoon. Keulasta hevonen on tehnyt parhaat juoksunsa, mutta rehtinä hevosena koen sen pystyvän menestymään muiltakin juoksupaikoilta”, Suuronen sanoo..Ikäluokan koviin nousukkaisiin lukeutuu Tapio Perttusen treenaama Reipas Suomalainen, joka sijoittui karsinnoissa kolmanneksi juostuaan keulasta voittaneen Harjan Fakiirin kanssa.”Hevonen on jatkuvasti parantanut, ja olin karsintaesitykseen tyytyväinen. Finaali on tasainen lähtö ja kaikkea yllättävää voi tapahtua. Mielenkiintoinen lähtö”, Perttunen fiilistelee.Uransa Reipas Suomalainen avasi vasta toukokuun lopussa ja on sittemmin ehtinyt kilpailla peräti yhdeksän kertaa.”Kolmivuotissyksyllä hevonen jo tuntui hyvältä, mutta kasvuvaivat hiukan jarruttivat uran aloitusta. Kesällä Kriterium nousi ihan totisesti tähtäimeksi”, Perttunen kertoo.