Arvo on voittanut kauden isoista lähdöistä Pikkukunkun ja Oulu Expressin.
Arvo on voittanut kauden isoista lähdöistä Pikkukunkun ja Oulu Expressin.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Arvo ja Reipas Suomalainen karsinnasta kohti Kriteriumfinaalia puhtain paperein

Arvo starttaa Kriteriumiin kasiradalta, Reipas Suomalainen kutoskaistalta.
Julkaistu
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Seppo Suuronen
Arvo
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