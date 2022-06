Asennetta ja luonnetta – "Sen paras ominaisuus on, ettei sillä ole mitään heikkouksia"

“Ranskassa ori saa astua 100 tammaa vuodessa, Earl Simon on ollut täyteen buukattu kahtena vuotena. Myös tälle vuodella on tullut hyvin varauksia. Ihmiset eivät ole unohtaneet hevosta, vaikkei se ole kilpaillut niin tiheästi. Miellyttävää on ollut kuulla, että ne, jotka ovat saaneet oriista varsoja, ovat halunneet astuttaa uudelleen, eli he ovat pitäneet Earl Simonin varsoista.”