Asiakaspalvelu on suljettu torstaina 25.9.

Hevosurheilun asiakaspalvelu on koulutuspäivän vuoksi suljettuna torstaina 25.9.2025.
Asiakaspalvelun ollessa kiinni tilausasioita voi hoitaa Hevosurheilun verkkosivuilta löytyvässä OmaPalvelussa 24/7. Siinä voi esimerkiksi tehdä osoitteenmuutoksen ja tilapäisen jakelunkeskeytyksen tai ilmoittaa mahdollisesta jakeluhäiriöstä.

Osoitteeseen asiakaspalvelu@huinfo.fi torstaina lähetetyt sähköpostit puretaan ja vastaan perjantaina 26.9., jolloin puhelinpalvelu palvelee normaalisti kello 12–17.

