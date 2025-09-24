Uutiset
Asiakaspalvelu on suljettu torstaina 25.9.
Hevosurheilun asiakaspalvelu on koulutuspäivän vuoksi suljettuna torstaina 25.9.2025.
Asiakaspalvelun ollessa kiinni tilausasioita voi hoitaa Hevosurheilun verkkosivuilta löytyvässä OmaPalvelussa 24/7. Siinä voi esimerkiksi tehdä osoitteenmuutoksen ja tilapäisen jakelunkeskeytyksen tai ilmoittaa mahdollisesta jakeluhäiriöstä.
Osoitteeseen asiakaspalvelu@huinfo.fi torstaina lähetetyt sähköpostit puretaan ja vastaan perjantaina 26.9., jolloin puhelinpalvelu palvelee normaalisti kello 12–17.