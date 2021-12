Astrum kiri hurjasti Vermossa – ”Äimän käkenä mihin kuntoon hevonen tullut”

Astrum lähti hyvätasoiseen enintään 55 000 euroa tienanneiden jaettavaan sarjaan 12-numero voilokissaan. Tukalista lähtökohdista välittämättä 5-vuotias piti kirivaiheessa vastustajiaan likimain pilkkanaan, sillä ruunan vauhti oli ylivertaista.

”Äimänkäkenä mihin kuntoon hevonen tullut. Eikö ne sano, että kun käy Lapissa talvella, tulee lisää vauhtia hevosiin”, Antti Veteläinen viittasi Astrumin edelliseen Rovaniemen starttiin.

Omistajaportaassa oli kuultu heti Astrumin kisan jälkeen hurjia kellotuksia.

”Nykyaikana, kun viesti lentää aika nopeasti, niin joku oli kellotellut, että viimeinen 500 metriä oli Astrumille suunnilleen ysiä. Kuitenkin kolmatta, kun se tuli tälleen kymmenen asteen pakkasessa, että pitää siihen aika tyytyväinen olla”, Astrumin yhdessä puolisonsa Irina Viitalan kanssa omistava Petteri Viitala nauroi.

Astrum ravaa kolmen voiton putkessa. Ykköstiloja on tällä kaudella kasassa jo melkoinen ruko – 13.

”Hevonen on ollut mielestäni aika kovassa kunnossa Jyväskylän startista asti, jolloin Kaisa (Mikkola) ajoi sillä Salamakypärät-osalähdön voiton. Rovaniemellä hevonen oli ihan huippu. Kuvittelin, ettei se siitä enää paranna, mutta heppa yllättää aina.”

Osmo Hokkasen kasvattama Astrum on todella voitokas ravuri. Sen 36 starttia ovat tuoneet jo 17 kirkkainta palkintoa.

”Astrum on ollut varsasta asti ollut hyvä, mutta sen alku oli mitä oli. Kuten Antti (Veteläinen) aina sanoo, Astrum on niin kuin vuoden jäljessä muita ikäisiään. Se on siinä nyt, missä se olisi nelivuotiaana ollut, jos olisi terve ollut. Sen verran se on tasoitusta antanut. Ilmeisen hyvin hevonen ottaa treeniä vastaan ja ilmeisen hyvin sitä treenataan. Hyvä hevonen kun on ja hyvä valmennus, silloin se tuottaa yleensä hedelmää”, Petteri Viitala näki.

Astrum nähdään näillä näkymin tositoimissa seuraavan kerran 1. päivä tammikuuta Bollnäsin V75-raveissa.

”Vermon startin tilalla olisi Boden ollut, mutta ei laivat oikein kulje Vaasasta. Olisi pitänyt mennä sinne aatonaattona ja tapaninpäivän iltana olisi päässyt vasta pois. Vuoden alussa on 500 000 kruunua ravanneille Klass II –karsinta. Vielä toinenkin karsinta olisi mahdollisuus ajaa, jos eka kerralla ei natsaa. Finaali on helmikuun alussa Solvallassa", Petteri Viitala päätti.