Astutusmäärien lasku hidastui – kaksi suomenhevosoria sai täydet 100 tammaa

Vaikka astutettujen tammojen määrä on laski viime vuodesta, lasku ei ollut yhtä jyrkkää kuin vuonna 2023. Silloin suomenhevosten astutukset laskivat lähes 12 prosenttia ja lämminveristen 10 prosenttia. Erityisesti suomenhevosten kohdalla ollaan kuitenkin jo kriittisellä rajalla. Tuhatta varsaa on pidetty tärkeänä rodun elinvoimaisuuden kannalta, ja kun noin 60 prosentissa astutuksista tuloksena on elävä varsa, on ensi vuodelle odotettavissa vain noin 850 suomenhevosvarsaa.

”Se on vähän, kun puhutaan suljetusta populaatiosta. Tänä vuonna mennään jo reilusti alle tuhannen syntyneen varsan, ja kun tuo vähennys tulee, mennään edelleen. Kyllähän trendi on huolestuttava”, Mäenpää sanoo. ”Siihen vastaamaan laadittiin suomenhevosen tulevaisuusohjelma. Suomenhevonen on meidän kaikkien vastuulla. Nyt on tärkeää, että saadaan myös konkreettisia toimenpiteitä rodun eteen tehtyä.”

Suomenhevostammoista 66,76 prosenttia astutettiin juoksijasuunnan suomenhevosoreilla (946 tammaa), 13,83 prosenttia ratsusuunnan oreilla (196 tammaa) ja loput 275 joko pienhevos- tai työ- ja käyttöhevossuunnan oriilla tai ei-jalostusarvostellulla oriilla.