Atupem palaa paussilta Kouvolassa – "Näen tämän valmistelevana starttina"

Atupem sijoittui kesäkuun lopulla ajetussa Suur-Hollola-ajossa kolmanneksi Massimo Hoistin ja Main Stagen jälkeen. Tuon jälkeen nyt 12-vuotiasta oria ei olla radoilla nähty, kunnes torstaina se kilpailee 1,5 kuukauden mittaiselta tauolta Kouvolan Toto5-kierroksen avauskohteessa. Jukka Torvisen ohjastettava arvottiin 20 metrin takamatkalle voltin kolmosradalle.”Näen tämän valmistelevana starttina. Toiveissa on, että hevonen vain tekisi hyvän suorituksen ja olisi startin jälkeen terve, niin kai sen sitten uskaltaisi ilmoittaa Vermoon SM-lähtöön”, valmentaja Antero Tupamäki toteaa.Lämminveristen Suomen mestaruus ajetaan Vermossa lauantaina 23. elokuuta. Suomen mestaruuden Atupem on voittanut urallaan kahdesti.”Lähes koko heinäkuun hevonen sai olla kävelytreenissä. Nyt on sitten pari viikkoa ajeltu vähän jo juosten”, Tupamäki sanoo.Mahdollista SM-lähtöä pidemmälle Tupamäki ei ole uransa viimeistä kautta kilpailevan Atupemin kohdalla laatinut suunnitelmia.”SM-lähtö lienee ainakin hevosen jäähyväislähtö Vermossa. Montaa starttia oriille ei enää syksyn aikana ehdi tulla”, Tupamäki arvelee.Suur-Hollola-viikonloppuna Atupemin kilpailuvarustuksessa oli vetolaput, mutta Kouvolaan nuo jätetään pois. Tupamäki ei koe muutosta rehellisen hevosen kohdalla merkittävänä.”Avovehkeistä mennään ja korvat pysyvät kiinni”, hän kertoo.