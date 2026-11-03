Atupemin veli Rudy Rick vaihtoi valmentajaa – ”Isoin hyöty on varmasti se, että hevonen pääsee treenaamaan isommassa porukassa"

Artun-Tallin omistama ja kasvattama Rudy Rick on siirtynyt Antero Tupamäeltä Harri Koivusen valmennukseen Turun Metsämäkeen. 5-vuotias ori on saavuttanut 24 starttia kestäneellä urallaan yhden voiton ja yksitoista muuta totosijaa. 15-aikaisen Rudy Rickin voittosumma on 12 800 euroa.”Sovittiin pari viikkoa sitten ennen kuin ilmoitin hevosen lauantaiksi Lahteen, että se jatkaa sieltä Harrille treeniin. Harrilla oli syksyllä pari kuukautta treenissä samasta emästä oleva Rudy John, jonka otin nyt itselleni takaisin. Laitoin tämän sitten tilalle”, Tupamäki taustoittaa.Rudy Rickin emä on Rudy Rose, jonka ansioitunein jälkeläinen yli 500 000 euron ansioilla on uransa viime kauteen päättänyt Atupem.”Toivottavasti huonot kelit eivät ihan heti iske Turkuun. Meillä Laukaassa pystynee parin viikon päästä ajamaan hevosilla vain kävelyä. Toivottavasti Rudy Rick pääsee myös kilpailemaan Koivuselta käsin. Valmennan hevosia pääosin yksin, joten isoin hyöty Koivusella olosta on varmasti se, että hevonen pääsee treenaamaan isommassa porukassa”, Tupamäki kokee.Kysyttäessä Tupamäki samalla kertoo Atupemin kuulumisista. Tällä hetkellä 13-vuotias ori asustaa lähellä häntä tyttärensä Riikka Tupamäen tallissa.”Atupem oli tässä meillä laitumella koko kesän ja muutaman tamman se kävi hyppäämässä Terho Rautiaisen tallilla. Atupemillä on nyt ratsastettu ja se menee aika hienosti satula selässä. Se on edelleen tallinsa kingi ja nauttii asemastaan”, Antero Tupamäki sanoo.