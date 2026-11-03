Antero Tupamäki lähetti Rudy Rickin ratatreenivalmennukseen.
Antero Tupamäki lähetti Rudy Rickin ratatreenivalmennukseen.Kuva: Anu Leppänen
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Atupemin veli Rudy Rick vaihtoi valmentajaa – ”Isoin hyöty on varmasti se, että hevonen pääsee treenaamaan isommassa porukassa"

Antero Tupamäki kertoo 13-vuotiaan Atupemin viettävän onnellisesti eläkepäiviä.
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Antero Tupamäki
Rudy Rick