Ohjastajat pitävät autolähdöissä radasta kaksi, mutta pitkällä aikavälillä rata viisi tuottaa eniten voittoja. Anu Leppanen

Uutiset

Autolähtöjen paras lähtöpaikka on monelle yllätys (VAIN KIRJAUTUNEILLE)

Rata 5 on autolähdöissä paras paikka, kun halutaan voittaa ravikilpailu. Tämän osoittaa tilastolliseksi tosiasiaksi laaja Suomen 2000-luvun ravilähtöjen tarkastelu, jossa on mukana yli 64 000 ravilähtöä. Juttu on aiemmin julkaistu Hevosurheilussa 9.3.2022.