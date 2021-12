Avoimen ilmoittamisen voi ottaa käyttöön – Teivo ja Oulu mukaan, Vermo empii vielä

Tähän asti hevoset on ilmoitettu lähtöihin niin, että ilmoittaja on nähnyt vain vastustajien lukumäärän ja alimman karsintapistemäärän, joilla lähtöön on pääsemässä mukaan. Jotain vastustajista on voinut päätellä lähtöön ilmoitetuista kuskeista, jotka ovat kaikkien nähtävissä.

Avoimessa ilmoittautumisessa ilmoittaja näkee lisäksi listan kaikista mukaan ilmoitetuista hevosista. Se antaa harkinnanvaraa jättää hevonen ilmoittamatta, jos vastus näyttää liian kovalta, mutta saattaa myös kannustaa ilmoittamaan, jos vastus näyttää heppoiselta.

Oulussa tartuttiin tilaisuuteen avata ilmoittaminen kaikissa tammi-helmikuun raveissa.

”Avoimin mielin jatketaan kokeilua. Yksiin raveihin kokeiltiin avointa ilmoittamista marraskuussa, ja kokemukset olivat positiiviset. Hevosia tuli aika vähän, mutta en näe, että se olisi johtunut avoimesta ilmoittamisesta. Samaan aikaan oli vaan paljon muutakin rupeamaa”, Oulun raviradan kilpailuvastaava Nelli Lindholm perustelee.

Teivo teki samanlaisen linjauksen tammi-helmikuun arkiraveihinsa, mutta Kavioliigaraveja mietitään vielä.

”Syksyn kokemukset olivat lähinnä positiivisia. Sellaisia uhkakuvia mietittiin, että jos johonkin ikäluokkalähtöön ilmoitetaan heti joku Niemisen tai Korven hirmu, jääkö lähtö tynkälähdöksi. Sellaista ei onneksi tapahtunut”, Teivon kilpailusihteeri Heikki Haavisto kertoo.

”Sellaista kyllä ilmeni, että jos lähtöön oli ilmoitettu vain muutama hevonen, meille soitettiin ja kysyttiin, tuleeko lähtöä ollenkaan. Olisi tärkeää saada ilmoittajille sellainen viesti perille, että ilmoittavat rohkeasti pohjille. Se on paras tapa saada muutkin ilmoittamaan ja lähdöt nousemaan pystyyn.”

Lopullista kantaa avoimeen Ilmoittamiseen Heikki Haavisto ei vielä halua ottaa.

”Se vaatii kokemuksia pidemmältä ajalta. Kun systeemi on pyörinyt tarpeeksi pitkään, sillä voidaan oppia taktikoimaankin”, hän spekuloi.

Vermossa päätös avoimen ilmoittamisen käyttöönotosta tehdään vasta ensi viikolla.

”En ole ihan varma, onko se paras mahdollinen tapa ilmoittaa hevoset keskiviikko- ja lauantairaveihin”, Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi pohtii.

”Syksyn kokeilun kokemuksista olin kyllä positiivisesti yllättynyt, mutta oli siellä joku sellainenkin lähtö, johon ilmoitettiin heti alkuun kolme hevosta yli tuhannella pisteellä. Lopulta hevosia ilmoitettiin kuusi tai seitsemän, mutta olen varma, että suljetulla ilmoittamisella se lähtö olisi ajettu vähintään kymmenellä hevosella.”

Avoimen ilmoittamisen vapautumisesta huolimatta perinteinen ilmoittaminenkaan ei ole katoamassa.

”Uskon, että suljettu ja avoin ilmoittaminen kulkevat hyvin rinnakkain. Molemmille on tilausta, ja uskon että varsinkin ajan kanssa eri ilmoittautumiset tulevat jakautumaan eri sarjojen ja paikkakuntien osalta tasaisesti niin, että uudistus palvelee mahdollisimman monia”, Suomen Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen sanoo Suomen Hippoksen tiedotteessa.

