Avoimen sarjan hevosten määrä säilynyt tasaisena – katso tilastot

Lämminveristen avoimet sarjat ovat viime aikoina puhuttaneet. Viime syksynä kritisoitiin sitä, että kultadivisioonan finaalit poistettiin täksi vuodeksi divisioonajärjestelmästä. Peruste oli, että avoimen sarjan hevosille riittää hyväpalkintoisia profiililähtöjä ilman kahta finaalilähtöäkin. Toki tavoitteena oli myös nostaa alempien divisioonien hevosia sarjoissaan tarjoamalla niille finaalit jokaisella finaalikierroksella.Tänä keväänä Antti Ojanperä on kritisoinut lämminveristen avoimien sarjojen vähyyttä. Huhtikuussa toisaalta peruttiin kuitenkin avoimet ryhmäajot Oulussa ja Kuopiossa ilmoitettujen hevosten vähyyden takia.Onko avoimen sarjan lähtöjä liian vähän vai avoimen sarjan hevosia ”liian paljon”? Hevosurheilu lähestyi asiaa selvittämällä Suomen Hippoksen IT-osaston avustuksella, miten startanneiden Suomeen rekisteröityjen ykkössarjalaisten määrä on 2000-luvulla kehittynyt.Avoimissa sarjoissa juoksee tietysti hevosia pienemmilläkin voittosummilla, mutta kriteeriksi otettiin nykyiset kultadivisioonan rajat: lämminverisillä 150 000 ja suomenhevosilla 120 000 euroa. Kullekin vuodelle tilastoon otettiin vuoden aikana vähintään kerran startanneet ja 31.12. mennessä vähintään edellä mainitun summan urallaan ansainneet hevoset.Lämminveristen osalta tulos yllättää sillä lailla, että vaikka kilpailevien hevosten kokonaismäärä on 10 viime vuoden aikana laskenut selvästi, ykkössarjalaisten määrä on viime vuoden pientä notkahdusta lukuun ottamatta pysynyt lähes ennallaan. Notkahdus jäänee tilapäiseksi. Tänä vuonna startanneita ykkössarjalaisia on jo ennen huhtikuun loppua 30, joista 19 Suomessa syntyneitä.Suomenhevosten ykkössarjalaisten määrä on pysynyt vuodesta 2021 lähtien lähes samana.."Ongelma korostuu keväällä"Antti Ojanperällä on valmennuksessaan 4 kultadivisioonan lämminveristä ja 5 suomenhevosta sekä lisäksi tukku kultadivisioonan kynnyksellä olevia hevosia. Osalla kausi on vielä avaamatta.”Esimerkiksi Holcombe Zetillä meni koko kalenteri uusiksi, kun Oulun ja Kuopion lähdöt peruttiin. Monella hevosella haluaisi aloittaa maakunnassa ihan tavallisista lähdöistä, mutta mitä teet, jos ne perutaan? Selkeintä olisi, että kaikki lähdöt ajettaisiin, jotka on kirjoitettu – vaikka kahdella hevosella”, Ojanperä jyrähtää.Ongelma ei koske hänen mukaansa ainoastaan lämminverisiä.”Sama se on suomenhevosillakin: vaikea niilläkin on päästä aloittamaan, jos ei halua ajaa heti 75-lähdöissä. Niille pitäisi olla vähintään pt60-lähtöjä tavallisissa iltaraveissakin.”Lähdön meneminen peruutukseen ei tarkoita välttämättä sitä, ettei hevosia olisi ollut tarjolla.”Kun on avoin ilmo, yksi hyvä hevonen listalla voi pelottaa muita. Ihmiset ei näillä kustannuksilla lähde ajamaan mielellään ainakaan iltaraveihin kakkosesta. Pidän että on avoin ilmo, mutta tuossa mielessä pimeä ilmo voisi auttaa asiaa.”Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen ymmärtää Ojanperän tilannetta.”Ongelma korostuu tässä keväällä, kun parhaillakin hevosilla haetaan helppoa kauden aloitusta. Lisäksi kultadivisioonassa kilpailevat hevoset ovat keskenään eritasoisia ja niillekin pitäisi tarjota eri profiililla ajettavia lähtöjä. Valmentajalle asian tekee haastavaksi myös useat saman sarjan hevoset, joita ei ole mielekästä kilpailuttaa aina toisiaan vastaan.”, Hytönen taustoittaa.Tilastoa avoimen sarjan hevosten määrän kehittymisestä hän ei lue niin, etteikö lähtöjä niille olisi tarpeeksi.”Jos asiaa tarkastelee vain laskennallisesti, niin 50 avoimen sarjan hevosta juoksisi keskimääräiset 8,7 starttia vuodessa. Se tekisi 435 kilpailusuoritusta eli 36 kahdentoista hevosen lähtöä vuodessa ja 3 lähtöä kuukaudessa. Kilpailukysyntä ei jakaudu tietenkään tasaisesti ympäri vuoden, ja kultadivisioonahevosten tasoeroista johtuen niille saadaan harvoin täysiä lähtöjä”, Arto Hytönen perustelee.Siitä hän on mielissään, että avoimen sarjan hevosten määrä on säilynyt laskevassa suhdanteessa suunnilleen ennallaan.”Sehän on koko kilpailutoiminnan tarkoitus, että hevoset jalostuksen ja valmennuksen kautta kehittyy ja nousee huipulle. Huippuhevosia kaikki toivotaan, ja varsinkin että niitä Suomessa syntyy.”