Kunkkarihuutokaupassa myytävänä ollut ori löysi lopulta uuden omistajan – ”Halpahan se oli”

Kunkkariperjantaina Kouvolassa järjestetyssä Kuninkaallisessa Varsahuutokaupassa 3-vuotias ori B. Olaus vaihtoi omistajaa 7 000 euron (+ alv) hinnalla. Tai näin ainakin luultiin. Pian huutokaupan jälkeen Kuninkuusravien Facebook-sivuilla kerrottiin, että kyseisen hinnan huutanut ostajaehdokas oli kadonnut paikalta, ja kauppa jäi toteutumatta.

”Raha ei vaihtanut omistajaa”, Kuninkuusravien tiedottaja Emma Willman selvensi seuraavana päivänä. ”Kaupat tehtiin, ostaja tavoitettiin, mutta kauppa ei niin sanotusti klousaantunut.”

B. Olauksen omistaneet Matti Viitala ja Team Ojanperä halusivat kuitenkin edelleen myydä suvukkaan oriin, joten kaupankäynti siirtyi Kuninkuusravien Facebook-sivuille. Lopulta kaupat syntyivät.

”Se on tässä meillä vielä, mutta tänään se lähtee”, Antti Ojanperä kertoo B. Olauksesta.

”Hinnaksi tuli 6 500 euroa”, Ojanperä paljastaa. ”Halpahan se oli, mutta päätimme myydä hevosen, ja se sitten myytiin. Tämä on pelin henki.”

B. Olauksen isä on vuonna 2017 siitoksessa aloittaneen vauhtihirmu Välähdyksen poika. Sen emä puolestaan on hienolla kilpaurallaan kuningatarkilvassa toiseksi ja kolmanneksi yltänyt sekä reilut 226 000 euroa tienannut B. Turolii, jonka sisko on kaksinkertainen ravikuningatar B. Helmiina.

6 500 euron kauppahinnan päälle tulee vielä arvonlisävero.

B. Olauksen uusi omistaja ei halua nimeään julkisuuteen.