Markku Niemisen valmentama ja ohjastama Coriolanus Frido otti odotetusti vetotyöt hoitakseen, ja yhtä odotetusti Pinebog's Bank jäi Hannu Torvisen ajamana vetämään toista rataa. Kovan avauksen jälkeen vauhti rauhoittui, mutta tempo kiihtyi uudelleen päätöskierroksen alussa. Coriolanus Frido oli viimeisellä takasuoralla hankaluuksissa, ja Pinebog’s Bank puristi siitä edelle.Yksi oli kuitenkin ylitse muiden, sillä jo karsinnassa häikäissyt Better Leader marssi kolmannesta ulkoa 900 metrin kirillä selvään voittoon. Ville Koivisto ajoi kirissä tarkasti, eikä ylväs hevonen joutunut laittamaan kaikkea peliin.Ville Koivistolle 80 000 euron arvoinen ykkössija oli selvästi hänen uransa suurin.“Isoja asioita, älyttömän hieno tunne”, Koivisto sai sanottua. “Päästiin hyvin liikenteeseen ja juoksu meni vähän niin kuin uumoilinkin. Better Leader osoitti karsinnassa pääsevänsä kovaakin, joten olin luottavainen. Hevonen meni lunkisti. Tuolla tyylillä ja ulkonäöllä millä se liikkuu, niin siltä voi odottaa tulevaisuudessa ihan mitä vain”, Koivisto jatkoi. Hevosen valmentaja Petri Klemola on pyörittänyt hevoshommaa 40 vuotta, ja hänet muistetaan Isla J Braven takaa. Onnistuminen ikäluokkakilpailun klassikossa oli hänelle erityisen kova juttu.“Better Leaderin neljä peräkkäistä emää on varsotettu. On tullut epäonnistumisia ja onnistumisia. Taloudellisesti ja henkisesti tämä onnistuminen oli iso juttu. Vielä kun isä olisi nähnyt tämän", Klemola kommentoi.Riina Korhosen valmentama Pinebog's Bank oli toinen ja Markku Niemisen tallin toinen edustaja Donna Madeleine kolmas..Better Leader karsintavoittajana suureen finaaliin – "Olihan se uskomaton esitys"