Better Leader juhlittuna sankarina. Hevosen vierellä Petri Klemola (vas.) ja Ville Koivisto.
Better Leader juhlittuna sankarina. Hevosen vierellä Petri Klemola (vas.) ja Ville Koivisto.Kuva: Maisa Hyttinen
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Better Leader oli paljon muita parempi – "Vielä kun isä olisi nähnyt tämän"

Petri Klemolan valmentama ja Ville Koiviston ohjastama Better Leader voitti lämminveristen Kriteriumin tyylillä, joka ei jättänyt mitään sijaa jossitteluille.
Julkaistu
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Kriterium
Better Leader
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