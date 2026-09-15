Better Leader pisti parasta pöytään Kriterium-karsinnassa – jäi ainoastaan kaksi kymmenystä SE-tuloksesta

4. Kriterium-karsinta, lämminverisetViimeisessä karsinnassa nähtiin illan kovin esitys, kun Better Leader esitteli kapasiteettiaan Ville Koiviston ajamana.Alkumetreillä Albarossa oli sisäradalta nopein, mutta luovutti kärkipaikan Seven Of Diamondsille. Sitten tuli Better Leader, joka haki johtoaseman haltuunsa.Ensimmäisellä takasuoralla tapahtui taas, kun Jukka Torvinen teki iskun Elsas Dexterousin kanssa, ja johtopaikka vaihtoi jälleen omistajaa. Koivisto nosti Better Leaderin nopeasti toiselle ja löi ison vaihteen silmään viimeisellä takasuoralla. Ori karkasi 10-lopetuksella maisemiin ja löi tauluun voittoajan 13,4akp.Petri Klemolan valmennettavan tulos jäi ainoastaan kaksi kymmenystä Suomen ennätyksestä.Muut finaalipaikat menivät yllättäjille, kun Cortina Games ja MAS Knockout kirivät taustalta toiseksi ja kolmanneksi.1. Kriterium-karsinta, lämminverisetLämminveristen ensimmäisessä karsinnassa Miss White Gold lennähti kepeästi kärkipaikalle. 12-vauhtisen avauksen jälkeen tahti ei juuri tasaantunut, sillä ulkoratoja kiertänyt Gazelle Combo ja sen tuntumassa eteenpäin kierrellyt Shackhills Hazel löivät tempoa, kun eivät päässeet juoksupaikoista sopuun.Kierros mentiin 13-vauhdilla, joten takahevosetkin saivat mahdollisuutensa. Donna Madeleine lähti etusuoralla 4.ulkoa kolmannelle ja takasuoralla jo neljännelle. Lopussa tamma jyräsi Mika Forssin kannustamana väkivahvasti uransa ensimmäiseen voittoon.Johtavan takana matkustanut Amon Amarth sai nappijuoksun, ja taisteli voitosta kalkkiviivoille asti. Keulassa ravannut Miss White Gold otti kolmannen paikan loppukilpailuun. ZZ Top Kemp laukkasi loppukurvissa kärjen takaa, ja Gazelle Combo sekä Shackhills Hazel taipuivat vaativan reissun jälkeen ulos finaalipaikkojen jaosta. 2. Kriterium-karsinta, lämminverisetToisessa karsinnassa Pekka Korpi ajoi aktiivisesti ja haki Arctic Greettan kanssa vetotyöt hoitaakseen. Tommi Kylliäinen kävi Scudetton kanssa kyselemässä kärkipaikkaa, mutta se ei ollut tarjolla. Heartbeat Ahead seurasi keulahevosen puserossa.Toisessa ulkona matkannut suosikki Coriolanus Frido lähti 1200 metriä ennen maalia kolmannelle. Etukurviin mentiin urku auki, kun sisäpuolen vastustajat eivät halunneet luopua asemistaan. Koko toinen tuhat kellotettiin 13-vauhtiseksi.Lopussa jyvät erottuivat akanoista. Coriolanus Frido marssi voittoon ja toi Markku Niemisen talliin jo toisen karsintaykkösen. Johtavan takaa ulos hakeutunut Heartbeat Ahead kiri napakasti kakkoseksi ja 3.sisällä matkannut Kajas Poseidon vei viimeisen loppukilpailupaikan. 3. Kriterium-karsinta, lämminverisetSanttu Raitala oli Reason To Rockin kanssa terävänä ja parivaljakko haki vetojuhdan tehtävät. Aquilone juoksi ensimmäisen kurvin 3.sisällä, mutta Pekka Korpi nosti sen etusuoralla toiselle ilman selkää. Näin suosikiksi luotettu Pinebog’s Bank jatkoi 2.ulkona.Matkalla ei pidetty kiirettä, mutta loppua kohden tahti kiristyi merkittävästi. Viimeinen puolikas tultiin 09,5-vauhdilla, ja Pinebog’s Bank jyräsi 900 metrin kirillä Hannu Torvisen kipparoimana näyttävästi ykköseksi.Reason To Rock tsemppasi keulasta kakkoseksi ja Canberra Eastwind nousi sitkeästi kolmanneksi. Aquilone jäi niukasti ulos finaalista.