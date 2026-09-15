Better Leader ja Ville Koivisto
Ville Koivistolla oli aikaa tuulettaa Better Leaderin rattailla.Kuva: Maisa Hyttinen
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Better Leader pisti parasta pöytään Kriterium-karsinnassa – jäi ainoastaan kaksi kymmenystä SE-tuloksesta

Lämminveristen Kriterium-karsinnat päättyivät hurjaan suoritukseen.
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Kriterium-karsinnat
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