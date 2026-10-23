Better Leader juhli Kriteriumin voittoa Teivossa syyskuun lopulla. Rinnalla hoitaja Sara Klemola.
Better Leader juhli Kriteriumin voittoa Teivossa syyskuun lopulla. Rinnalla hoitaja Sara Klemola.Maisa Hyttinen
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Better Leaderin seuraava etappi Kasvattajakruunussa – ”On tässä jo sen verran raviurheilua nähty, ettei maata alettu myymään"

Kymenlaakso-ajon epäonnistuminen alkaa pikkuhiljaa haihtua taustavoimien mielestä.
Julkaistu
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Petri Klemola
Better Leader
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