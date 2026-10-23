Better Leaderin seuraava etappi Kasvattajakruunussa – ”On tässä jo sen verran raviurheilua nähty, ettei maata alettu myymään"

Kriteriumin voittanut Better Leader oli viime lauantaina Kouvolassa ajetun Kymenlaakso-ajon suursuosikki, mutta startti pilaantui ensimmäisen karteen laukkaan. Laukan jälkeen ori kulki Ville Koiviston ohjastamana viimeisen mailin muiden takana 12,2-vauhtia.Nyt huippulahjakkuuden kohdalla katseet ovat jo käännetty marraskuussa ajettavaan Kasvattajakruunuun, jonka on samalla tarkoitus toimia kolmivuotiskauden päätöskilpailuna.”Kouvolan epäonnistuminen on toki vielä vähän mielessä, mutta Kasvattajakruunuun olemme jo asettaneet tähtäimen, mikäli välieriin mukaan pääsemme. Epäonnistumisista on päästävä yli. On tässä jo sen verran raviurheilua nähty, ettei maata alettu myymään. Suhutetaan ennemmin eteenpäin”, Klemola hymähtää.Kouvolan jälkeen Klemola käytti Better Leaderia klinikalla hoidettavana.”Pientä huoltoa, mutta ei mitään isompaa. Halusimme katsoa sen läpi, kun lyhyen ajan sisään tuli viisi kovaa lähtöä. Kyseessä on kuitenkin rutinoimaton hevonen”, Klemola kertoo.Tulevana viikonloppuna tallista ei kilpaile hevosia lainkaan. Seuraavan kerran Klemolan valmennettavia kilpailee todennäköisesti Oulussa ensi viikon perjantaina.”Käytiin viikolla kolme päivää huilaamassa Katinkullassa. Nyt otetaan uusia varsoja ajoon, joten treenattavien määrä lisääntyy. Tiedossa on siis vain entistä kovempaa puurtamista”, Klemola toteaa.